MONTRE – Serena Williams combat ses larmes en parlant de Caroline Wozniacki

La numéro 9 mondiale Serena Williams a été laissée en larmes après que son amie Caroline Wozniacki ait mis fin à sa brillante carrière de tennis après sa défaite à l’Open d’Australie 2020 vendredi. L’Américaine a admis contrôler ses émotions en parlant de Wozniacki.

Williams et Wozniacki avaient organisé une rencontre potentielle de quatrième ronde au Melbourne Park. Cependant, les deux vétérans ont été stupéfaits au troisième tour de l’Open d’Australie 2020. Le champion à 7 reprises a été battu par Wang Qiang 6-4, 6-7 (2-7), 7-5. D’un autre côté, l’ancien n ° 1 mondial a pris sa retraite après une défaite 7-5, 3-6, 7-5 contre Ons Jabeur.

“Je deviens émotif”: Serena Williams

Williams et Wozniacki partagent un lien spécial ensemble. L’an dernier, la championne du Grand Chelem, 23 fois, était également demoiselle d’honneur lors du mariage de Wozniacki. La femme de 38 ans a révélé qu’elle avait déjà parlé à Wozniacki dans le vestiaire après leurs défaites respectives et a rendu un hommage sincère à son amie de longue date.

“Elle est entrée dans les vestiaires après, nous étions tous les deux déçus par nos matchs”, a révélé Williams lors de la conférence de presse d’après-match.

Par la suite, Williams a commencé à jaillir et a déclaré: «Elle a eu une carrière incroyable. Oh mon Dieu, je deviens émotif. Oh mon. Dieu, elle va me manquer. Les gars, je ne peux pas répondre aux questions de Caroline, je vais pleurer. C’est l’une de mes meilleures amies au monde. “

“Nous avons une belle vie pour le reste de nos vies ensemble, mais je vais la manquer en tournée”, a conclu Serena.

Voir également

La brillante carrière de Caroline Wozniacki

Wozniacki, 29 ans, a mis un terme à une carrière de 16 ans qui lui a permis de remporter 30 titres WTA, son seul titre du Grand Chelem à venir à l’Open d’Australie 2018.

La superstar danoise du tennis a commencé sa carrière en tant que joker non gérée en 2005. Elle a été couronnée n ° 1 mondiale à trois reprises. Caroline a un record de rester à la première place du classement WTA pendant 71 semaines tout au long de sa carrière. Wozniacki a également un record de victoires d’au moins un tournoi chaque année pendant 11 années consécutives.