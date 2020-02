MONTRE – Simona Halep, Garbine Muguruza et Petra Kvitova envoient des voeux de Saint Valentin

Vendredi, alors que le monde célébrait la Saint-Valentin, les champions du Grand Chelem, Simona Halep, Garbine Muguruza et Petra Kvitova, ont exprimé leurs émotions de manière un peu flirty. Leur acte supposait de regarder, et c’était un geste hilarant de leur part.

Pour commencer avec Petra Kvitova, elle a dit: “avez-vous une carte, parce que je me perds dans vos yeux”, a-t-elle ri. Plus tard, la Roumaine Simona Halep a poursuivi: “J’ai perdu mon numéro de téléphone, puis-je avoir le vôtre?” Et puis elle a ridiculisé: “Je suis un criminel, je suis ici pour vous voler votre cœur.”

Entre Muguruza a ajouté: «Êtes-vous un chat? Parce que tu es parfait. ” Plus tard, Kvitova a ajouté une autre ligne comique, elle a déclaré: «Travaillez-vous chez Starbucks. Je t’aime un latte… (elle voulait beaucoup). »

Tournée WTA pour Simona Halep, Garbine Muguruza et Petra Kvitova

Sur les courts de la WTA, tous les trois, Simona Halep, Garbine Muguruza et Petra Kvitova devraient être présents au mois de février.

Halep sera vu sur les courts de Dubaï à partir du 17 février. Et avant de s’envoler pour les États-Unis pour Sunshine Double, Halep a décidé de se présenter à l’Open de Doha au Qatar.

Le finaliste de l’Open d’Australie en titre Garbine Muguruza a accepté le joker à Dubaï. “Garbine Muguruza s’est magnifiquement produite à Melbourne et est venue très près d’ajouter à sa collection de titres du Grand Chelem, et c’est avec grand plaisir que nous la souhaitons la bienvenue à Dubaï”, a déclaré le vice-président exécutif et PDG de Dubai Duty-Free.

Mais en parlant de Petra Kvitova, elle s’est retirée vendredi de son match de deuxième tour à Saint-Pétersbourg pour cause de maladie. Son adversaire Ekaterina Alexandrova a reçu une remise au sol.

« Je suis vraiment désolé de se retirer du Trophée de Saint-Pétersbourg Mesdames pour cause de maladie », a déclaré Kvitova. « Je ne me sentais pas bien pendant mon match d’hier et j’espère se sentir mieux aujourd’hui, mais malheureusement, ce n’est pas le cas. »

Petra Kvitova aux championnats de tennis hors taxes de Dubaï

“Je suis désolé de ne pas jouer devant les fans ici dans cette belle ville. Je souhaite au tournoi une belle fin et j’espère être de retour l’année prochaine », a-t-elle ajouté.

Cependant, l’événement de Dubaï est là sur son calendrier, mais pour le moment sa participation est un peu risquée.

