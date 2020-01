Mouratoglou envoie un message sur Twitter aux fans de Serena après sa défaite

Ce fut une défaite difficile et inattendue. Peu s’attendaient à ce que Serena Williams devait être vaincu devant Wang au troisième tour de l’Open d’Australie mais c’était le cas et son entraîneur, Patrick Mouratoglou, est sorti parler sur Twitter pour envoyer un message à ses fans. “Je comprends à quel point c’est décevant pour ses fans mais je peux vous assurer qu’elle donne tout ce qu’elle a chaque jour pour réaliser ses rêves. Merci à tous de toujours croire en elle et de l’encourager. C’est extrêmement précieux”, a déclaré l’entraîneur.

– Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) 24 janvier 2020

