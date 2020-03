Mouratoglou explique ce qui est arrivé à Serena en finale

Qu’est-il arrivé à Serena Williams Depuis qu’il a remporté sa 23e place, pourquoi a-t-il disputé quatre finales et a-t-il tout perdu depuis qu’il a pu égaler Margaret Court Smith? Patrick Mouratoglou, son entraîneur, écrit une tribune dans ‘Tennishead’ dans laquelle il essaie d’expliquer toutes ces questions, transmettant que Williams ne cherche pas à égaler Court Smith, mais à l’avancer, il est donc prévu que l’Américain continue d’essayer ladite escalade jusqu’à Les 25 titres.

— — — —

La grande majorité des joueurs seraient ravis d’une année où ils ont atteint deux finales du Grand Chelem, mais terminer deuxième n’a jamais aimé Serena Williams. À de nombreuses reprises en 2019, il a joué un grand tennis, mais dans son esprit, une bonne année est celle où il a remporté au moins un titre du Grand Chelem. Depuis son retour à la compétition au début de l’année dernière après la naissance de sa fille, Serena Williams a disputé sept tournois du Grand Chelem et atteint la finale dans quatre d’entre eux, perdant à chaque occasion. Dans aucun d’entre eux, nous n’avons vu La Serena qui avait remporté 23 titres du Grand Chelem.

En tant qu’entraîneur, j’ai beaucoup réfléchi à ce qui s’est passé lors de ces finales, car la façon dont il y a joué contrastait totalement avec la façon dont il avait joué auparavant dans chacun de ces tournois. En quart de finale et en demi-finale, il avait «détruit» la plupart de ses adversaires. Dans trois des finales, cependant, elle n’est jamais apparue. Serena est revenue à la compétition au début de l’année dernière parce qu’elle savait qu’elle voulait toujours gagner au plus haut niveau. Plus précisément, il visait à battre le record historique de 24 titres du Grand Chelem de Margaret Court. C’est pourquoi il a rejeté une vie plus facile qu’il aurait eu avec la retraite et c’est pourquoi il a travaillé si dur pour revenir.

Pour ceux d’entre nous qui n’ont jamais disputé de finale du Grand Chelem, il est difficile de comprendre ce que cela fait. La pression doit être immense. Essayez juste d’imaginer comment cela devrait être d’atteindre une finale du Grand Chelem en sachant que la victoire vous assurera votre place dans l’histoire. Je ne peux pas croire qu’il y ait plus de pression dans ce sport que ça. Les gens me demandent si Serena joue suffisamment de tournois loin des tournois du Grand Chelem. Bien sûr, jouer et gagner des matchs ne peut que vous donner confiance, mais je ne pense pas que le manque de confiance ait été un problème pour elle. Vous ne gagnez pas les quarts de finale et les demi-finales comme vous l’avez fait sans confiance.

Alors que la pression sur Serena lors de ses quatre dernières finales du Grand Chelem a été énorme, je pense que ses adversaires, au contraire, ont eu très peu à perdre. Le simple fait d’être en finale peut être un énorme exploit pour de nombreux joueurs. Lorsque vous êtes un jeune joueur qui atteint votre première finale du Grand Chelem, comme Naomi Osaka à New York l’année dernière ou Bianca Andreescu cette année, vous pensez probablement que ce sera votre première parmi de nombreuses opportunités. Pendant ce temps, Simona Halep ne s’attendait probablement pas à se battre pour un titre à Wimbledon et s’est rendue en finale sachant qu’elle avait perdu neuf de ses 10 matchs précédents avec Serena.

Lorsque vous n’avez rien à perdre dans un match et gagnez, cela ne peut être qu’un bonus, il est facile de perdre et de frapper la balle librement. Si vous sentez également que votre adversaire est sous pression, vous vous détendez complètement. Halep a joué un excellent match lors de la finale de Wimbledon, il était beaucoup plus agressif qu’il ne l’est d’habitude et il n’a presque pas fait d’erreurs, mais je suis sûr qu’une partie de la raison pour laquelle il frappait si bien le ballon était ce qu’il a vu l’autre côté réseau. Lorsque vous sentez que votre adversaire frappe la balle courte, sans sa puissance habituelle, cela alimente votre confiance. Cela vous fait vous sentir plus fort et vous fait mieux jouer.

J’ai toujours pensé que dans les matchs de Serena, le résultat en dépend toujours. Quand il joue comme il le sait, aucun adversaire ne peut faire grand-chose pour l’arrêter. Je pense que tout tourne autour d’elle, et il en sera toujours ainsi. Quand Serena est Serena, elle est imparable. Elle n’a pas été la vraie Serena lors des quatre dernières finales. C’est ce que nous devons changer. Et il est toujours discutable de changer quelque chose quand vous avez été avec quelqu’un pendant si longtemps et que vous avez eu tant de bons résultats ensemble par le passé. Cela n’a peut-être pas fonctionné lors des quatre dernières finales, mais auparavant, cela avait fonctionné dans 10 des 12 finales du Grand Chelem que Serena avait atteintes depuis que j’ai commencé à travailler avec elle il y a sept ans. Ce que nous devons considérer, c’est que Serena fait face à un nouveau défi en ce moment, le dernier de sa carrière, et que nous devons probablement nous adapter et trouver une solution.

