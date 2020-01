Mouratoglou sur Gauff: pouvoir apprendre vite est une qualité incroyable pour les jeunes

Patrick Mouratoglou a travaillé avec Coco Gauff dans le cadre de son camp d’entraînement hors saison avec Serena Williams et d’autres. Et après sa victoire sur Naomi Osaka, l’entraîneur français de tennis se dit impressionné par la façon dont elle a appris de sa défaite antérieure à Osaka à l’US Open.

Vendredi, Gauff a assommé la championne en titre Osaka 6-3, 6-4 sur Rod Laver Arena devant une salle comble pour se qualifier pour la deuxième fois d’un Grand Chelem pour la deuxième fois lors de ses trois apparitions en Grand Chelem jusqu’à présent. S’adressant à EuroSport, Mouratoglou a déclaré: «Coco est incroyable, elle subit une pression incroyable parce que tous les yeux sont sur elle.

Tout le monde s’attend à ce qu’elle réussisse bien à cause de ce qu’elle a déjà accompli à 15 ans. Pourtant, elle est en mesure de confirmer à quel point elle est bonne. C’est ce qui se démarque le plus, sa capacité à performer tout au long d’une pression incroyable qui est une marque de championne.

Une fois de plus, elle a réussi, en Grand Chelem, à battre l’un des meilleurs joueurs – le champion en titre – dans un match qui était incroyable en termes d’engagement et en termes de compréhension tactique. Coco Gauff confirme une fois de plus toutes les bonnes choses que tout le monde pense d’elle.

Je pense que pouvoir apprendre rapidement est une qualité incroyable pour les jeunes joueurs. Une carrière est courte et vous ne pouvez pas vous permettre de perdre du temps. Vous devez utiliser toutes les expériences pour vous améliorer. Lorsque vous avez de bonnes expériences, il est facile de les utiliser, mais les mauvaises expériences – les pertes – vous devez pouvoir en retirer quelque chose et apprendre et vous améliorer la prochaine fois.

Stefanos Tsitsipas a perdu la Coupe Hopman contre Roger Federer l’année dernière, quelques semaines plus tard, il l’a battu ici à Melbourne parce qu’il avait appris de cette défaite. Même chose avec Coco Gauff, elle a perdu contre Naomi à l’US Open et depuis, elle a pu la battre en tirant beaucoup de leçons de cette défaite.

Je me souviens de l’entraînement avant le match contre Naomi, elle a demandé des choses dont elle se souvenait qui fonctionnaient pour Osaka contre elle et elle a demandé à son partenaire de frappe de le faire parce que je veux m’habituer car je sais que c’est ce que j’aurai à traiter.

C’est tellement intelligent, cela montre tellement de maturité. La façon dont elle a joué Naomi était le résultat de ce qui s’était passé quelques mois auparavant. C’est la marque d’un futur champion ».