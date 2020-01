Mouratoglou sur le camp qui a préparé Serena Williams et Coco Gauff pour l’été australien

Serena Williams a remporté l’ASB Classic avec une victoire sur l’Américaine Jessica Pegula en finale dimanche et a déclaré qu’elle se sentait super en forme avant l’Open d’Australie, où elle poursuivra son titre de record du 24e Grand Chelem en simple.

Une partie de la raison de son super-fitness était le camp d’entraînement auquel elle a participé en décembre avec l’entraîneur Patrick Mouratoglou. Le camp, intitulé «Mouratoglou Preseason», a été organisé par son entraîneur à l’Académie Mouratoglou dans le sud de la France en décembre et comprenait la légende de la boxe Mike Tyson, la superstar de l’adolescence de 15 ans Coco Gauff, l’entraîneur de fitness Shaun T., le musicien Bob Sinclar, ancien n ° mondial

1 Victoria Azarenka et la junior montante danoise Holger Rune. Il y avait plusieurs programmes sur mesure pour les joueurs ainsi qu’une série d’exercices de consolidation d’équipe et d’autres activités. Dans une interview accordée au Metro UK, Mouratoglou a déclaré: “J’organise des pré-saisons avec la Mouratoglou Academy depuis près de 10 ans.

Mais cette fois, je voulais le rendre différent. J’ai eu l’idée de combiner une pré-saison classique – axée à la fois sur la construction de bases physiques solides pour l’année prochaine et sur la préparation au tennis – avec de purs moments de team building.

Je pensais que la présence de ces champions de nombreux domaines différents du tennis serait une opportunité incroyable pour échanger des idées sur la grandeur, le succès et la compétition. Je pense que cette pré-saison a été une grande expérience pour eux deux (Serena et Coco).

Le travail en tant que joueur de tennis peut être très monotone, c’est pourquoi je crois que le fait d’élargir l’équipe, d’échanger des idées, de vivre de grands moments de groupe ensemble pendant les repas et les activités leur donne une certaine excitation et permet de changer leur routine quotidienne.

Ils se sont tous très bien préparés et je sais qu’ils sont prêts à bien faire. Chaque joueur est différent et a besoin d’une pratique sur mesure. Tout d’abord, chaque semaine est différente. Habituellement, les joueurs aiment se concentrer davantage sur le côté physique et y consacrer plus d’heures pendant les premières semaines, puis insister davantage sur le tennis et alléger la forme physique.

Le début de la pré-saison est dédié au rétablissement des bases du jeu, puis à l’amélioration des détails ou à l’apprentissage de nouvelles choses et enfin plus la compétition se rapproche, plus ils se concentrent sur les points de jeu. Serena et Coco ont des besoins différents, bien sûr, mais ils veulent tous deux s’améliorer et s’améliorer.

Le but de Serena a toujours été de gagner des tournois du Grand Chelem et cela n’a jamais changé ou ne changera jamais. Le but de Coco a toujours été de gagner des tournois du Grand Chelem également. Elle l’a fait en tant que junior et a hâte de le faire en tant que pro. “En parlant de l’inclusion de la légende de la boxe Mike Tyson dans le camp, Mouratoglou dit:” Je ne dirais pas qu’ils peuvent “apprendre des leçons” [from Tyson], plutôt inspirez-vous d’un autre grand champion.

Il est toujours si intéressant et motivant d’échanger sur des sujets et des situations que seuls les plus grands peuvent se rapporter et avoir vécus – et parfois mal traités. Mike a en fait un excellent retour à donner.

Son expérience de la vie, de ce que vous traversez dans votre carrière, de la relation athlète-entraîneur est extrêmement précieuse et je suis très heureux d’avoir donné à Serena et Coco cette opportunité. »