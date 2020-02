Moutet répond aux disqualifications de Pella

Corentin Moutet mène cette semaine dans le ATP 250 Cordoba 2020 grâce non seulement à ses bonnes performances, mais aussi à un comportement amélioré dénoncé par Guido Pella Pas de chiffons chauds. Le jeune Français a voulu sortir de ces accusations avec un tweet où il revendique son essence. “Je ne suis pas parfait, mais qui prétend l’être? Critiquez-moi ou aimez-moi. Je n’arrêterai pas de me battre, avec mes défauts et mes vertus. Combattre et dépasser mes propres limites est le meilleur moyen de montrer du respect à l’adversaire. Personne n’est parfait. Ni vous ni moi “dit son message.

