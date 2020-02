Mouvements dans le classement ATP au cours de la sixième semaine de 2020

Il Classement ATP Elle ne se repose pas. Le fait que cette semaine était la gueule de bois de Open d’Australie, trois tournois ont eu lieu ATP 250; un sur l’argile Cordoue (Argentine), une autre piste couverte Montpellier (France) et un de plus en accéléré en Pune (Inde), en plus de deux tournois Challenger dans Dallas et Laucenston. Cela implique des mouvements dans le classement qui, bien qu’ils ne soient pas aussi notables qu’à d’autres occasions (il n’y a pas eu un seul changement dans le top 20) avec des tournois de catégorie supérieure, il convient également de revoir les variations que nous avons dans le tableau .

Dans le top 100, la plus grande promotion a été réalisée par le finaliste du tournoi de Pune, Jiri Vesely, qui met à l’échelle 35 positions pour être placé à la 72e place. Son bourreau en finale, Egor Gerasimov, gravit 19 positions et conquiert la 71e position, la meilleure de sa carrière sportive à ce jour.

Le tout nouveau champion de Cordoue, Cristian Garín, a également atteint son point culminant particulier dans le classement ATP, Kei Nishikori à la 25e place. Diego Schwartzman, victime du Chilien dans le tournoi argentin, ajoute 105 points pour rester aux portes de la gloire, mais ils sont valables pour se rapprocher un peu du top 10 (275 points de différence avec David Goffin).

Gael Monfils Il a ajouté à Montpellier son troisième titre dans cette épreuve en salle. Le joueur parisien ajoute 160 des 250 points possibles, en raison de la différence de 90 points qu’il a perdu lors des demi-finales du tournoi de Sofia l’année dernière. Monfils est donc égal à Matteo Berrettini en huitième position du classement, avec 2860 points chacun. L’autre côté de la médaille en finale du tournoi français est Vasek Pospisil, qui, bien qu’il n’ait pas pu rejoindre Gael dans la lutte pour le trophée, a empoché 150 points chauds qui lui ont permis de gravir 28 positions, tout en restant dans le top 100 (104º).

Pour que certains montent dans le classement, malheureusement, d’autres doivent descendre. Il n’y en a pas d’autre. Juan Ignacio Londero étoiles dans la plus grande baisse du classement dans le top cent; L’année dernière, le joueur de tennis argentin a remporté la finale de Cordoue contre son compatriote Guido Pella, mais dans cette deuxième édition, le Cordoba a fait ses adieux en quart de finale avant Laslo Djere, donc la perte de ces 205 points précieux a été un revers important pour lui.

Un autre champion de l’année précédente, celui de Montpellier, a également subi une baisse sensible de son classement; Jo-Wilfried Tsonga Il a à peine joué quelques matchs cette saison, comptés par la défaite et le retrait. Le joueur de tennis du Mans n’est même pas venu défendre le titre de son pays, il perd donc 13 positions et reste le 46e.

Il a également subi la perte de 13 postes au classement Marton Fucsovics. Après avoir caillé une très bonne performance lors du premier chelem de l’année, le Hongrois ne s’est pas rendu à Sofia pour défendre la finale qu’il avait remportée lors de l’édition précédente, demain s’élèvera donc à la 66e place.

Si nous parlons de tennis espagnol, Pablo Carreño perd une position après avoir chuté au premier échange à Montpellier, se plaçant désormais 30e. Fernando Verdasco, malgré l’abandon de 25 points pour sa défaite précoce à Cordoue, il grimpe de deux positions à la 47e, en raison des mauvais résultats de Radu Albot et Pablo Cuevas cette semaine. Feliciano López quitte Montpellier avec un bilan positif de 20 points, ce qui lui permet de grimper quatre places, jusqu’à 51º. Avec une hausse de 5 postes, Pablo Andújar clôture la semaine comme l’Espagnol dans le top 100 qui a le plus progressé; Ces 20 points pour l’avancement d’un tour dans la table finale de Cordoue lui ont permis d’occuper la 58e place. Roberto Carballés et Alejandro Davidovich ils perdent cinq positions chacun et occupent respectivement les 88e et 89e positions. Finalement, Jaume Munar Il n’a pas pu égaler ce troisième tour du tournoi de Cordoue qu’il a remporté l’année dernière et a subi un effondrement de huit places, se classant en 95e position.

