Movistar récompensera les jeunes joueurs de tennis de la Rafa Nadal Academy de Movistar

Movistar accordera 20 bourses à des étudiants pour soutenir de jeunes joueurs espagnols talentueux qui souhaitent se former à la ‘Rafa Nadal Academy by Movistar’ au cours de l’année académique 2020-2021, a annoncé vendredi la société. Les bourses représenteront 25% du montant total du programme annuel et / ou semestriel et tiendront compte à la fois du tennis et des mérites académiques.

Les programmes annuels et semestriels de la Rafa Nadal Academy by Movistar pour les jeunes joueurs de tennis de 12 à 18 ans sont basés sur l’expérience acquise par Rafa Nadal et son équipe technique après plusieurs années sur le circuit professionnel.

L’équipe d’entraîneurs, dirigée par Toni Nadal, est chargée de former les jeunes joueurs et de les préparer au tennis de demain. L’objectif du programme est de maximiser le potentiel de chaque joueur dans un centre de haute performance où les jeunes peuvent combiner leur activité de tennis avec l’excellence des études à la Rafa Nadal International School, un collège d’enseignement bilingue avec des professeurs internationaux situés dans les installations de la Académie.

Après avoir traversé la Rafa Nadal Academy par Movistar, les joueurs auront la possibilité de poursuivre leur formation académique en choisissant d’obtenir des bourses dans les meilleures universités américaines et européennes. Le programme annuel est enseigné de septembre à juin et le programme semestriel de septembre à janvier et de février à juin.

Seuls les joueurs détenteurs d’un passeport espagnol ou domiciliés en Espagne auront droit à une bourse dans le cadre du programme annuel ou semestriel. Movistar est une grande marque de télécommunications détenue par Telefónica, opérant en Espagne et dans de nombreux pays d’Amérique latine. C’est le plus grand opérateur de téléphonie mobile d’Espagne.