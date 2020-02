Moyá, Berdych et Robredo participeront à la Senior Masters Cup

La deuxième édition de Senior Masters Cup qui se tiendra à Valence cette année figurera en tant que protagonistes avec Carlos Moyale tchèque Tomas Berdych et Tommy Robredo, en attente de confirmation d’un quatrième participant.

12/02/2020

CET

EFE

Le tournoi, qui a également les bureaux de Saragosse et de Marbella, a été présenté ce mercredi à la Diputación de Valencia par le directeur de la compétition, l’ancien Anabel Médina, qui participera également à quelques matchs d’exhibition devant trois jeunes promesses féminines du tennis valencien.

Parmi les nouveautés de cette année, Médina Il explique que les dates changent, car elle se déroule du 3 au 4 avril, en raison des engagements des joueurs; ainsi que la scène, puisque cette année se jouera au Sporting Club de Tenis de Valencia.

Dans cette nouvelle édition, le tournoi change de format. Samedi, les matchs individuels pour hommes seront disputés face aux joueurs Carlos Moya, Tomas Berdych, Tommy Robredo et un quart reste à confirmer, mais auquel Médina Il espère annoncer bientôt.

“Nous y travaillons, l’idée du tournoi est d’avoir des joueurs actifs ou retraités récemment. L’idée est de le clôturer au plus vite mais il faut attendre un peu en fonction du calendrier du quatrième joueur”, a-t-il expliqué.

La journée commencera à 17h00 avec le différend des demi-finales. Ensuite, les troisième et quatrième seront joués, puis la grande finale. Tous les matchs se composeront d’un seul set “car il se joue en une journée et le faire en trois sets ralentirait, nous n’aurions pas le temps, et de cette façon il y a plusieurs affrontements que les gens veulent voir”, a déclaré Medina.

Lors de la cérémonie de présentation, l’organisation avec laquelle Tennium – le promoteur et l’organisateur du tournoi – collaborera à cette nouvelle édition, Sound Tennis, a été connue. Cette fondation apporte le tennis aux personnes ayant une déficience visuelle. Ils travaillent avec l’objectif d’établir et d’étendre Blind Tennis dans toute l’Espagne et de le faire toucher autant de joueurs que possible.

.