Moyà: “Il faut tirer les leçons des défaites avec Djokovic et trouver des solutions”

Carlos Moyà il a réfléchi dans une interview pour le journal Marca sur les aspects intéressants de Raphael Nadal et sa façon d’affronter ce tournoi. “C’est important d’avoir gagné et de trouver des sensations. Il va bien physiquement et je le vois prêt à faire quelque chose d’important dans ce tournoi”, a déclaré celui qui était numéro 1 mondial avant d’être interrogé sur l’idylle de Novak Djokovic avec l’Open d’Australie. “Sa domination historique dans ce tournoi est importante, mais elle ne peut être comparée à celle de Rafa à Roland Garros”, a-t-il déclaré avant d’être interrogé sur la difficulté de son élève à remporter le Serbe. “Il est toujours préférable d’avoir un bilan positif face à quelqu’un, mais je pense que nous devrions tirer des leçons de ces pertes difficiles, tirer des conclusions sur la raison pour laquelle cela se produit et trouver des solutions”, a-t-il déclaré.

