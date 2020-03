Muchova engage le classique Kotyza comme entraîneur

Karolina Muchova Il souhaite donner un coup de pouce à sa carrière professionnelle et pour cela il accueille la compagnie du coach de référence en République Tchèque: David Kotyza. L’ancien entraîneur de Kvitova, Pliskova et d’autres grands joueurs de tennis accompagnera désormais un Muchova qui ne connaît pas le début de saison qu’il souhaitait. Demi-finaliste à Wimbledon, Muchova est, à 23 ans, l’un des joueurs de tennis les plus prometteurs au monde.

Nouvel entraîneur pour Karolína Muchová. David Kotyza revient avec elle sur le circuit WTA. Ils s’entraînent à Prague ces jours-ci et ils se rendront à Indian Wells ensemble.

– Karel Knap (@Karel_Knap) 3 mars 2020

.