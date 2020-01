Muguruza a déjà ajouté plus de points WTA qu’en 2019

Garbiñe Muguruza est revenu avec plus de force que jamais et sa performance dans le Open d’Australie 2020 Laissez derrière vous plus de deux saisons qui ont été une véritable épreuve. Surtout en 2019, la performance hispano-vénézuélienne était très loin du potentiel qu’elle détient, ajoutant seulement 1412 points au classement WTA, ce qui l’a fait tomber au-delà du top 30 et atteindre ce premier Grand Chelem de l’année sans être tête de série. Eh bien, lors de la première compétition cette saison, Muguruza a déjà ajouté plus de points WTA que l’année dernière: 1470, correspondant au 1300 pour avoir été finaliste et 170 de sa performance à Hobart. S’il remportait la finale, il gonflerait ce chiffre, il serait 12 dans le monde et serait sur le point de certifier sa présence dans les Finales WTA 2020 dès le début de la saison.

