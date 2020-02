Muguruza apprécie sa victoire à Doha lors d’une conférence de presse

Garbiñe Muguruza est une excellente 2020 et sa victoire contre Ajla Tomljanovic au deuxième tour de la WTA de Doha C’est juste la énième démonstration que votre meilleur jeu, semble-t-il, est de retour. Avec une Conchita Martínez attentive dans les tribunes, l’Espagnole a levé les doutes possibles après son match disputé au premier tour contre Kasatkina et a souligné dans quels aspects elle pense qu’elle se démarque dans ce que nous avons fait cette année, en plus de faire le bilan de ce qu’elle laisse comme héritage Carla Suárez et comment il se sent jouer dans le pays qatari.

Comparaison avec son duel contre Tomljanovic en Australie: “Je pense que chaque match est différent, peu importe ce que nous avons mesuré auparavant. Les conditions ici sont très différentes, avec beaucoup de vent, il se joue presque toujours à la dernière minute, la nuit, c’est un tournoi différent. Je pense que j’ai pu être intelligent sur le terrain, mettre beaucoup de balle à l’intérieur, jouer très vite et garder cette façon de jouer tout au long du match. “

Niveau déployé cette semaine: “Les deux matchs que j’ai eu jusqu’à présent ont été très différents, mais j’étais concentré en tout temps, peu importe si le match a duré une heure ou trois. Je suis donc content de cela, car chaque match est différent et parfois jouer est compliqué En raison du vent, vous devez rester très concentré.

Duel avant Yastremska: “Ça frappe très fort le ballon. On a déjà joué et ça a été des matchs difficiles, les chances sont que les points soient plus courts, mais je veux y faire face. La dernière fois qu’on a mesuré, je pense que l’année s’est passée Enfin, oui, je pense que ce sera un très bon match.

Avis sur le tournoi de Doha: “Je me sens bien ici. C’est un tournoi très important pour nous. Ici, j’ai très bien joué avant, j’ai perdu en finale il y a deux ans, donc mon jeu peut atteindre un très bon niveau ici.”

Coupe du monde de football au Qatar: “Il est clair que je veux que l’Espagne gagne. Je vois que de grandes constructions sont en cours, bien qu’il reste encore beaucoup à faire. C’est totalement nouveau, ce sera assez bon et cela donnera beaucoup d’impact au Qatar, ce sera une bombe pour Ils doivent relever le défi de faire l’une des meilleures Coupes du monde. “

Retraite Carla Suarez: “Cela m’attriste de voir que c’est sa dernière année à jouer. Il est l’un des meilleurs joueurs du circuit. Parfois, il est trop gentil pour concourir, je ne sais pas si vous me comprenez (rires). Au fil des années, nous sommes devenus très bons amis, jouer ensemble en double et vivre des moments dans des tournois comme le Masters ou le Grand Chelem, nous avons partagé des choses que vous ne partagez pas avec les autres joueurs, elle a beaucoup de talent, mais je regardais un peu son match aujourd’hui et elle a eu un match très dur. qui pourra tourner la page et avoir une belle vie. “

