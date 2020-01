Muguruza après son entrée dans les quartiers australiens

D’énormes nouvelles de Garbiñe Muguruza et une énorme surprise de l’avoir dans le quarts de finale de l’Open d’Australie 2020 si l’on considère comment le tournoi hispano-vénézuélien a commencé. Muguruza revient à l’avant-dernière manche du premier Grand Chelem de l’année après 2017 avec une solide performance contre les Néerlandais Kiki Bertens. Lors d’une conférence de presse, Garbiñe a commenté les sensations positives qu’il ressent ainsi que d’autres détails que nous allons répéter.

Récupération physique pendant le tournoi. “En ce moment, je me sens très bien dans ce tournoi. Je suis super concentré sur chaque match auquel je joue. Et cela surtout compte tenu de la façon dont j’ai commencé le tournoi, étant comme ça. J’ai l’impression que mon corps est en meilleure forme. Pour moi, celui-ci c’est l’un des tournois qui me motive le plus, donc je suis entièrement concentré sur ça. “

Match difficile sur le plan physique, mais de grands sentiments contre Bertens. “Je ne me souviens pas des matchs que j’ai perdus avec elle, mais je savais qu’elle m’avait déjà gagné. Maintenant, je suis un joueur complètement différent de ce que j’étais à l’époque. J’ai réussi à la déranger avec mon jeu en étant une joueuse très solide de la lignée des Il a un grand physique, il s’attendait à un match très difficile car dans le passé, ils étaient parmi nous, il était mentalement préparé.

Kerber ou Pavlyuchenkova en quart de finale. “Celui qui remportera ce match sera un adversaire coriace. Kerber est un joueur très expérimenté, très difficile à gagner. Je devrai obtenir mon meilleur tennis indépendamment de qui je joue. Ce sont les quarts de finale d’un Grand Chelem.”

Contribution de Conchita Martínez à son tennis. “Étant comme si elle était une ancienne joueuse, je comprends très vite avec elle. On n’a pas besoin de beaucoup parler pour trouver de la complicité. On avait déjà travaillé avant et bien travaillé. Je n’étais pas une garantie mais on va très bien ensemble et je suis content de l’avoir dans mon équipe. “

La fin de la relation avec Sam Sumyk et les différences entre l’entraînement avec les hommes et les femmes. «C’était la fin d’un cycle avec lui. Je sentais que j’avais besoin d’une nouvelle voix dans mon équipe. Avec ça, j’ai eu des choses fantastiques.

Je ne fais jamais attention à savoir si c’est un homme ou une femme qui me forme. À certains moments, il est vrai que vous avez cette complicité lorsque vous parlez de femme à femme. Mais je ne vois jamais mon entraîneur de ce point de vue. “

Ambition de remporter les 4 tournois du Grand Chelem. “Chaque joueur a ses ambitions et pour moi ce serait incroyable de pouvoir gagner les quatre grands. Je n’y pense pas tout le temps mais je pense parfois que je ne viendrai pas 20 fois plus ici en Australie, donc je dois être super concentré pour pour aller le plus loin possible. “

Il accorde peu d’importance à son classement. “Qui se soucie vraiment du classement. C’est un échantillon de ce que vous avez fait auparavant. Mais à la fin, vous devez aller jouer et c’est tout. Je ne remarque même pas le classement des autres joueurs. Ce n’est pas quelque chose qui cela m’affecte. Je peux savoir si j’ai joué contre eux, s’ils m’ont gagné … Plus vous êtes haut, plus c’est gentil bien sûr, mais ce n’est pas quelque chose de trop important pour moi après toutes ces années. “

.