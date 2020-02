Muguruza avance impassiblement | Point de rupture

Garbiñe Muguruza Il ne semble pas savoir comment arrêter de gagner. Face à un joueur très similaire à elle dans le style de jeu, un frappeur comme l’Ukrainien Dayana Yastremska, la joueuse de tennis espagnole n’a eu aucun problème majeur à vaincre son rival par une 6-2 et 6-4 ce qui montre à quel point il y a une différence de hiérarchie et d’expérience dans les deux. Garbiñe est redevenu fort dans le service, dépassant 55% d’efficacité en points gagnés avec les deux services, et n’a jamais laissé un Yastremska froid dans le match. En quart de finale, attendez-vous à un piège comme l’actuel numéro 1 mondial, Asleigh Barty.

