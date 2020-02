Muguruza bat un Clijsters combatif

Garbiñe Muguruza a fait ses débuts en Dubaï avec une victoire travaillée sur le Belge Kim Clijsters, dans son retour tant attendu à la compétition 8 ans plus tard. L’Espagnol a prévalu 6-2 et 7-6 (6) dans un affrontement qui a mené confortablement 6-2 et 3-0 avec une double pause, mais cela a été grandement compliqué par la détermination et la fierté d’un champion comme Clijsters. , qui à 36 ans a prouvé qu’il possédait toujours un grand tennis.

Différence énorme dans le match précédent entre un joueur avec la compétition maximale encore très récente, ayant participé à une finale du Grand Chelem comme Garbiñe Muguruza contre un joueur de tennis qui n’avait pas concouru en tant que multiple champion du Grand Chelem depuis plus de 7 ans, les Belges Kim Clijsters. La WTA de Dubaï verrait son retour attendu dans un jeu de cartel. La Belge a mis en évidence un état physique loin d’être optimal pour une joueuse de tennis comme elle. Cependant, la main et la technique sont restées intactes dans sa raquette. Un impact net et immaculé à l’envers et une formidable force de frappe à leurs coups qui faisaient de temps en temps la joie du public, qui soutenait fortement le Belge. Muguruza depuis le début lui a fait voir la dure réalité. Beaucoup plus cohérent, impliqué dans la compétition, des jambes plus agiles et avec de meilleures sensations.

Premier match et «pause» pour l’Espagnole à son retour sur les pistes après la finale de l’Open d’Australie contre Sofia Kenin. Des étincelles isolées de Clijsters mais pas beaucoup plus de danger. Garbiñe a bien contrôlé depuis le bas, montrant les manières compétitives et positives de Melbourne. Contrôlant les erreurs non forcées, celle de Caracas a clôturé en 32 minutes le premier set, sauvant un 0-40 lors de ce dernier match et coupant une éventuelle réaction du Belge, qui laissait également de bons sentiments et bien sûr un personnage qui n’a pas perdu Malgré les années.

Même scénario dans le deuxième manga où Muguruza a de nouveau éclaté dès le début de l’ancien champion de l’US Open. Un coup gagnant là-bas et une erreur non forcée par un autre ici pour Clijsters qui a enflé sa liste de doubles fautes au fur et à mesure que la nuit progressait à Dubaï. L’inverse est resté stable mais la droite était assez imprévisible dans son efficacité. Garbiñe le serait, sans se confondre. Après un match joué et avec plusieurs égaux, les Espagnols sont passés à 3-0 et purgent, ce qui implique que le concours était pratiquement vu pour la détermination de la peine.

Mais il ne s’agit pas d’enterrer si tôt un ancien champion de la taille et du calibre de Kim Clijsters. Le Belge a su tirer fierté de remporter deux matchs de suite et de se lancer dans le jeu et troubler légèrement la stabilité mentale de Muguruza. Celui de Caracas n’est pas non plus qu’il caillait justement un match parfait, logique d’un premier tour d’un tournoi. L’affrontement a commencé à égaliser dangereusement pour les intérêts de l’hispano-vénézuélien. Clijsters avait trouvé la finesse dans ses coups et débordait plus régulièrement de Garbiñe, quelque chose de plus erratique qu’auparavant.

Muguruza est venu à 4-2, mais le Belge est allé à 5-4, soustrayant pour gagner la deuxième manche à l’actuel finaliste de l’Open d’Australie. Quelle race de Clijsters, qui savent être sur la piste, montrant que cette expérience est un diplôme à part entière, même si tu n’as pas couru depuis 8 ans. Garbiñe a échappé à l’incendie et a empêché à deux reprises le Belge de forcer le troisième set, en portant la manche au bris d’égalité. Dans ce document, Garbiñe a fini par imposer la logique du classement et l’a emporté de 8 points à 6, non sans émotion et sans souffrance. Retour plus qu’espérant de Clijsters, qui a fait la stature sans aucun doute. Kudermetova ou Yastremska, l’un des deux sera le prochain adversaire de Muguruza à Dubaï.

.