Muguruza: “Ce serait très spécial de remporter le titre avec Conchita”

Garbiñe Muguruza Demain, disputera sa première finale en Australie demain. Après avoir remporté Roland-Garros et Wimbledon, l’Hispano-Vénézuélienne cherchera son troisième titre du Grand Chelem. Parlant pour les microphones de Eurosport, l’ancien numéro 1 mondial a commenté sa rivale pour le titre, Sofia Kenin, et ses sentiments avant le match. “Elle est très jeune, talentueuse, si elle est ici c’est parce qu’elle a montré un grand tennis mais je veux me concentrer sur ce que je dois faire pour gagner. Ce serait très spécial de pouvoir remporter le titre avec Conchita, nous vivons déjà cette expérience ensemble, c’est une moment magique entre l’entraîneur et le joueur. J’espère que cela pourra se répéter “, a expliqué le joueur de tennis.

“J’espère pouvoir apporter cette coupe” @GarbiMuguruza nous assiste quelques heures après avoir vécu une journée historique et analyse la finale contre Kenin.

NOUS ALLONS GARBIÑE! #AusOpenEurosport pic.twitter.com/tVlQbTeqlU

– Eurosport.es (@Eurosport_ES) 31 janvier 2020

.