Muguruza dépasse Bertens et atteint les quartiers en Australie

Garbiñe Muguruza a remporté une place en quart de finale de l’Open d’Australie après avoir battu la Néerlandaise Kiki Bertens (10 WTA) avec un double 6-3 en une heure et 8 minutes. Et maintenant, il attend le vainqueur du duel que l’Allemande Angelique Kerber (17 WTA) et la Russe Anastasia Pavlychenkova (30 WTA) doivent jouer aujourd’hui. Garbiñe atteint pour la deuxième fois les quarts de finale en Australie de sa carrière, il l’a déjà fait en 2017.

Le match a commencé par une pause des deux côtés. Après d’intenses rallyes du bas de la piste de grande qualité est venue une nouvelle opportunité pour Garbiñe dans le sixième match dans lequel il a de nouveau pris le service de son rival, une pause qu’il a confirmée lors du prochain match (5-2) et a terminé qu’il a terminé avec son service (6-3). L’Espagnol était très sérieux et énergique tout au long du manga. Il a enchaîné 6 coups gagnants et ajouté un total de 28 points. Un échantillon de la solidité du bas de la piste, renforcée par une mobilité et une patience irréprochables en attendant les bons moments pour attaquer.

Le début du deuxième set était précis au premier avec la première pause de Garbiñe qui a immédiatement nivelé Bertens. Les Néerlandais ont refusé de remettre la victoire sans présenter de bataille. Après avoir récupéré le service dans le deuxième match, il a gagné son blanc dans le troisième. Mais Muguruza a fait preuve d’une détermination et d’une solidité fantastiques pour arrêter la mini-réaction de son rival. Garbiñe joue avec une grande confiance, avec patience mais en construisant des points avec agressivité et patience. Tout cela a commencé à faire une brèche à Bertens qui a commencé à désespérer, à risquer davantage alors que Garbiñe n’a pas bronché et a enduré tout ce qui venait de l’autre côté du filet. Une nouvelle pause est venue pour Garbiñe dans le cinquième match du deuxième set, écart qu’il a confirmé avec son service lors du match suivant (4-2). Le niveau élevé de jeu a été maintenu par Bertens qui n’a pas abandonné et a pris son coup de pied blanc pour la deuxième fois sur le plateau. Mais Garbiñe est en mode gagnant et a réussi à clore le match avec un autre 6-3.

