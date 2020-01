Muguruza directement dans les chambres australiennes

Garbiñe Muguruza ne freine plus et est emballé vers quelque chose de très grand dans le Open d’Australie 2020. Après ses problèmes initiaux dans le tournoi, l’Espagnole trouve mille merveilles à Melbourne et une nouvelle preuve en est son triomphe en huitièmes de finale contre les Néerlandais Kiki Bertens auquel il a dépêché 6-3 et 6-3 et 1 heure et 8 minutes. Agissant plus que convaincant le sien, très agressif et solide, développant complètement le tennis rocheux des Néerlandais.

En quête de retour en quart de finale à l’Open d’Australie, Garbiñe Muguruza souhaitait répéter cette manche comme il l’avait fait en 2017. L’Espagnole-Vénézuélienne n’a pas bien commencé contre la Néerlandaise Kiki Bertens qui l’a brisée depuis le début. Cependant, Garbiñe a rapidement refait le travail pour rendre la «pause». C’est elle qui a le plus pressé, celle qui a couru le plus de risques, celle que le vainqueur recherchait et celle qui l’a trouvé. Bertens fidèle à son style solide et sans couture a enduré l’arrière-plan bien que chacun était plus mal à l’aise en raison de la force de l’espagnol.

Ce n’était qu’une question de temps avant que Muguruza ne quitte le tableau de bord. Bertens échouait de plus en plus, sans trop de gameplay, mal à l’aise à cause du tennis agressif de son adversaire. Muguruza, par contre, soustrait à la vitesse, joue longtemps et sert bien quand c’est son tour. Avec ce script, celui de Caracas a été signé en une demi-heure avant le premier set par 6-3 avec un magnifique revers parallèle, posant la première pierre de son entreprise ambitieuse pour être dans l’avant-dernière manche de l’Open d’Australie 2020.

De la meilleure façon possible, le deuxième set a commencé. Garbiñe a encore battu les Néerlandais. Cette fois, Bertens a réagi en le renvoyant tel quel, mais en sens inverse, dans le premier set. Muguruza était toujours celui qui dictait le jeu, celui qu’il proposait. En de très rares occasions, Bertens secoua les Caracas. Il a encouragé ce qu’il pouvait, mais le sentiment constant était qu’il ne faudrait pas au double champion du Grand Chelem d’ouvrir à nouveau l’écart sur le tableau de bord. Ce serait dans le cinquième match où Garbiñe est revenu avec «break» pour ne pas lâcher prise maintenant. Un seul match de plus céderait, de plus en plus motivé et voyant le but très proche. Vraiment précis avec ses clichés, sans hésitation, avec des jambes fraîches et des idées très claires devant un Bertens qui ne pouvait se débarrasser de la pression constante à laquelle son rival était soumis. Enfin 6-3, avec une nouvelle pause, Garbiñe Muguruza a mis la rubrique sur le crash de Rod Laver et a acheté son billet pour les quarts de finale. Très excitant de marcher les Espagnols qui les verront avec Kerber ou Pavlyuchenkova dans l’avant-dernier tour.

