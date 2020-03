Garbiñe Muguruza Il laisse un bien meilleur goût dans ces premiers mois de la saison. Et bien qu’il existe de nombreuses façons et symptômes de le prouver, gagner des matchs contre des joueurs importants est un facteur très important pour mesurer leur condition physique. La Wta partagé la classification des victoires contre top-10 dans ce 2020, et le leader espagnol avec trois victoires et une défaite.

