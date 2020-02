Muguruza entre en quarts de finale de Dubaï

Garbiñe Muguruza marche concentrée sur cette nouvelle saison 2020. Les Espagnols, à qui l’on ne devrait jamais refuser un sacrifice très important pour se battre quand les matchs sont égaux, ont de nouveau prévalu dans un match très serré, avec beaucoup d’usure mentale et physique, où le tennis n’était pas suffisant pour marquer les différences La finaliste de l’Open d’Australie a scellé sa passe en quarts de finale de Dubaï avant Kudermetova, dans un rendez-vous dans lequel la tempérance de Garbiñe dans la section finale pleine d’optimismes son avenir le plus proche.

Il faut mettre en avant le concept d’insistance et de concentration pour éviter de donner lieu à des discontinuités ou pour pouvoir flouter dans un tronçon de difficulté ou d’avantage de votre adversaire. Kudermetova a réussi à trouver dans le reste du deuxième service de Muguruza un trou clair où produire des dégâts, car les Espagnols ont dû ramer contre ce paramètre: 49% des premiers services connectés Muguruza tout au long du match, et c’était sur le point de se produire facture plus élevée Mais ce Garbiñe assume les difficultés, les intègre et rivalise.

S’adaptant aux circonstances qui émergeaient et apparaissaient, Garbiñe a de nouveau vérifié que ses coups de feu avec le naturel de ses meilleurs jours. Bien que son jeu soit ouvert à un certain pourcentage d’erreur qui peut compromettre son plan de match, quand il a des joueurs puissants devant lui, il sait comment associer les forces avec une prédisposition physique à travailler la piste et à chasser le ballon qui remplit ses vertus de jeu de compétitivité. . Kudermetova, cependant, s’est remis de la perte de la pause dans le premier set, un manga qui a fini par céder, pour faire un pas en avant.

Dans cet aller-retour de pauses dans le deuxième set, Kudermetova a été un point plus décisif et a mis l’égaliseur au tableau de bord, un scénario qui a été ajusté au maximum lorsqu’après les huit premiers matchs du concours, le tableau de bord reflétait un 4-4 vraiment excitant . Garbiñe n’a pas eu à faire face à une seule balle de rupture dans l’ensemble. Là, dans les moments les plus compliqués et les plus engagés, Garbiñe a activé sa version la plus forte, n’a pas donné lieu à la faiblesse qui était au service dans les périodes précédentes et profitant de l’une des deux balles de rupture qui a ajouté à sa faveur, a clôturé une victoire très importante . Prochaine réunion: Jennifer Brady

