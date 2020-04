Muguruza et Halep applaudissent l’idée de Federer

L’Hispano-vénézuélien Garbiñe Muguruza et le roumain Simona halep Ils ont pris peu de temps pour répondre à la proposition de la Suisse. Roger Federer fusionner les deux organisations qui régissent les circuits masculins et féminins, l’ATP et la WTA et aller de pair avec tous les joueurs de tennis professionnels.

22/04/2020 à 15:51

CEST

EFE

“Ce serait une bonne idée”, commenté Garbiñe sur son compte twitter après avoir pris connaissance de la proposition du joueur de tennis suisse

Oui, ce serait une bonne idée https://t.co/Xu9AXLFX7z – Garbiñe Muguruza (@GarbiMuguruza) 22 avril 2020

Pour sa part, Halep, actuellement numéro deux au monde derrière l’Australienne Ashleigh Barty, a précisé. “Tu n’est pas le seul”, se référant au fait que cette pensée est partagée.

Federer a ouvert le débat en “imaginant” une fusion entre l’ATP et la WTA tout en appelant à l’union du tennis masculin et féminin en ces temps difficiles, dans un message sur Twitter.

Je me demande simplement & mldr; .. suis-je le seul à penser que le moment est venu pour les hommes et les femmes de s’unir et de se rassembler? – Roger Federer (@rogerfederer) 22 avril 2020

“Suis-je le seul à croire qu’il est temps pour les joueurs de tennis, hommes et femmes, de se rassembler et d’en sortir ensemble?”, A déclaré le Suisse dans un premier temps.

Il a ensuite précisé qu’il ne souhaitait pas une fusion des deux circuits, mais des associations (ATP et WTA) qui les régissent.

Je ne parle pas de fusionner la concurrence sur le terrain, mais de fusionner les 2 organes directeurs (ATP et WTA) qui supervisent les tournées professionnelles des hommes et des femmes & mldr ;. – Roger Federer (@rogerfederer) 22 avril 2020

.