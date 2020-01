Muguruza évite la catastrophe de l’Open d’Australie avec un discours d’encouragement miraculeux: «Accrochez-vous»

Garbine Muguruza était à un pas de se faire expulser lors de la manche inaugurale du deuxième Grand Chelem de suite. Les mots encourageants qu’elle s’est prononcés, après avoir perdu le premier set contre Shelby Rogers avec 6/0, ont provoqué un retour miraculeux à l’Open d’Australie.

Muguruza a remporté les deux derniers sets du match tout en perdant un seul match. Le match s’est terminé 6/0, 1/6, 0/6, mais l’ancienne championne de France Open et de Wimbledon a admis qu’elle ne se sentait pas bien sur le terrain. “Aujourd’hui là-bas, eh bien, ce fut une performance très difficile parce que je ne me sentais pas du tout du mieux.

Mais à la fin, j’ai réussi à donner mon combat. Heureux d’être revenu [after] ce premier set difficile. “Muguruza a déclaré lors de sa conférence d’après-match. Garbine a même appelé le médecin à 0-5 dans le premier set, ce qui est une autre preuve qu’elle avait du mal à suivre son adversaire sur le terrain.

Cependant, Muguruza a fait appel à son guerrier intérieur et a réussi un retour inattendu après avoir amélioré son gameplay. Lorsque vous ne vous sentez pas bien, vous ne savez parfois pas comment renverser la situation. Vous savez, je me suis dit: “Hé, tu es là, tu es sur le terrain, tu joues à l’Open d’Australie, c’est un moment spécial, alors accroche-toi et continue de te battre.”

Au moins, elle doit jouer très bien tout le match. Je suis resté derrière elle. Vous savez, aujourd’hui, j’ai gagné la bataille “, a déclaré Muguruza.