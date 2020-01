Muguruza laisse tomber «toute son énergie» pour dépasser Simona Halep et atteindre la première finale AO

Avec Wimbledon et le French Open déjà dans sa boîte à trophées, Garbine Muguruza a un pas de plus à faire pour ajouter l’Australian Open à sa collection, après avoir devancé Simona Halep en deux sets (7/6 7/5) en demi-finale. Le grand joueur espagnol était tout simplement trop bon pour le travailleur acharné, qui s’est incliné après avoir eu le dessus à plusieurs reprises tout au long du match, mais n’a pas réussi à les faire compter dans le tableau d’ensemble.

De l’autre côté, Muguruza a baissé la tête et a combattu admirablement pour chaque point. «Je ne pensais pas que j’étais en panne. Je pensais “continuez” et à un moment donné, vous allez avoir votre chance.

Je savais que je devais affronter Simona, donc ça allait être un match difficile, donc je me suis accroché là-bas et je me suis battu avec toute l’énergie que j’avais », a déclaré Muguruza après avoir réservé sa place pour la finale. En route vers la finale, Muguruza a barré Shelby Rogers, Ajla Tomljanovic, Elina Svitolina, Kiki Bertens, Anastasia Pavlyuchenkova et, enfin, Simona Halep.

La performance de Garbine à l’Open d’Australie est considérée comme une grande surprise car elle a du mal à trouver la forme pendant la majeure partie de 2019. «Vous commencez au jour le jour. Très excité d’être en finale. Vous savez, c’est un long chemin à parcourir.

J’ai encore un match samedi ». l’Espagnole a expliqué comment elle est arrivée dans la position où elle se trouve maintenant. Son dernier obstacle est Sofia Kenin, qui a bouleversé la favorite du public et la numéro un mondiale Ashleigh Barty, également avec 7/6 7/5.

«Heureusement, j’ai maintenant 48 heures pour récupérer et me préparer pour le dernier match. Nous entraînons toutes nos carrières pour pouvoir jouer sur ce terrain et dans cette foule », a déclaré Garbine Muguruza.