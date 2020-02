Muguruza: “Le vent est tout aussi dur pour tout le monde”

Garbiñe Muguruza Il est passé par une conférence de presse pour évaluer sa victoire contre Dayana Yastremska. Le match s’est déroulé la nuit du Qatar, après une journée au cours de laquelle presque tous les matchs allongeaient et retardaient progressivement le dernier duel de la journée. Les conditions, cependant, ne gênaient pas Garbiñe: “Je savais que ça allait être très venteux donc je ne suis pas devenu fou. Quand je me suis réveillé j’ai vu que les palmiers étaient pratiquement pliés, alors j’ai pensé, je suis content de jouer à la fin parce que je ne l’ai toujours pas fait il y a tellement de vent. C’est la même chose pour tout le monde: si c’est dur pour moi, pour eux aussi. ” Il a également dit à Sharapova: “Nous avons joué plusieurs fois et il a un H2H positif devant moi. Maintenant, il doit sentir que sa vie va dans une autre direction, et c’est bien. C’est normal. Il a beaucoup de trophées à la maison, maintenant il doit faire quelque chose de différent “.

