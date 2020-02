Muguruza parle après sa chute à Brady à Dubaï

Il a essayé, a ouvert le jeu en sa faveur, a pris un premier set très dur, mais Garbiñe Muguruza Il a rencontré une grande rivale, une Jennifer Brady qui a longtemps été une adversaire très inconfortable. L’Espagnole a fini par abandonner même si elle avait ses options dans le set décisif, qu’elle a atteint avec une égalité à trois. Cependant, le finaliste de l’Open d’Australie conserve le positif de la WTA Dubai.

“Je m’attendais à un match difficile”, a commencé à admettre Garbiñe. “Je veux dire, elle joue très bien. Je pense que l’altitude s’adapte à son style avec le coup de pied qu’elle a, tournant beaucoup le ballon. Mais je savais que ce serait difficile parce que je l’ai vue jouer et elle joue très bien. Je pense qu’il est confiant maintenant. Je pense que ses coups sont encore très durs. Je pense qu’il a un très bon service. Son ballon est très puissant. “

“Jennifer joue très bien”

Il a ensuite analysé son jeu aujourd’hui. “En ce qui concerne mon jeu, j’ai eu beaucoup d’occasions. Je ne peux pas compter combien j’en ai eu. Je sentais qu’à chaque fois que j’avais une chance, elle jouait bien, servait bien et gagnait ces points. Mais je pense que je joue beaucoup de jeux et je suis heureux de “Que les résultats arrivent. C’est ce que je veux vraiment. Je ne pense pas à faire ça chaque semaine. Je veux juste jouer à des jeux et des matchs. Je sens consciemment que j’arrive où je veux, mais je ne me concentre vraiment pas là-dessus. Cela viendra plus.” avant”.

Muguruza, qui a dû jouer dans des conditions différentes, de jour comme de nuit, pendant le tournoi, reconnaît qu’il préfère le matin. “Je sens que pendant la journée, il fait un peu plus chaud, plus venteux. Personnellement, j’aime jouer plus tôt dans la journée. Je pense qu’il vaut mieux se réveiller et aller jouer. Mais je sais que pour les gens d’ici, ils aiment être la nuit. Mais bon, vous vous adaptez. “

