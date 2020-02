Muguruza parle du retour de Clijsters

Il n’a pas du tout déçu le jeu stellaire de lundi dans la WTA Premier de Dubaï entre deux champions du Grand Chelem et deux anciens numéros un comme Garbiñe Muguruza et Kim Clijsters. Deux retours attendus sans aucun doute. D’une part celle de l’Espagnol après avoir terminé à l’Open d’Australie et de l’autre celle du Belge, revenu sur le circuit WTA plus de 7 ans après son dernier match professionnel. Muguruza a commenté lors d’une conférence de presse après sa victoire sur Clijsters sur le niveau de ce dernier et sur ses sentiments à son retour sur les pistes et comment il se porte.

Revenez à un grand niveau de Clijsters. “Je voulais vraiment jouer contre elle. Je l’ai vue jouer quand j’ai commencé sur le circuit. C’est une joueuse fantastique et elle voulait vraiment être la première à son troisième retour sur les courts. Un jeu très amusant à jouer et très serré. “Elle a très bien joué, surtout à la fin du deuxième set. Je suis sûr qu’elle jouera mieux à chaque fois, elle nous posera beaucoup de problèmes. Elle a joué à un très bon niveau compte tenu des années où elle a été absente du tennis et ayant été une mère. “

Garbiñe niveau à son retour à la compétition après l’Australie. “J’ai sauté sur la piste sans grandes aspirations, avec humilité. J’essayais simplement de jouer sans plus et de reprendre mon rythme. C’était un match de nuit avec ce que cela implique. Je ne voulais pas compliquer ma vie, rendre mon retour le plus facile possible.” .

Période de repos après l’Open d’Australie. “Je n’ai pas vraiment pris autant de jours que je l’aurais fait dans une autre situation. J’ai recommencé à m’entraîner rapidement. J’ai ressenti de très bons sentiments. Je suis assez content du début de la saison car c’est généralement un peu dur pour moi. J’en ai eu blessures au cours des dernières années. Très satisfait de tous ces matchs gagnés et pour avoir été si loin. “

Relation médiatique bipolaire avec elle. “J’ai appris à réaliser comment tout fonctionne mieux. C’est une lutte que chaque athlète a. Je n’ai ressenti aucun soutien quand j’ai perdu, quand j’étais dans mes pires moments. Quelque chose de normal arrive à tout le monde. Je sens qu’ils m’aiment quand je gagne mais que ils me détestent quand je perds. C’est un équilibre très chaotique. Je n’y pense plus beaucoup maintenant. Je suis un peu dans ma propre bulle. “

A propos du «coaching» depuis les tribunes. “Je pense que mon entraîneur s’est senti plus libre de pouvoir faire du coaching et de dire ce qu’elle voulait me transmettre. Je pense que ce n’est pas une mauvaise idée. Cela se fait dans de nombreux sports, les choses sont criées au football ou au basket-ball. Ce n’est pas pas mal, nous verrons comment ça se passe pour nous tous. “

