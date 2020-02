Muguruza présente sa candidature à Doha

Garbiñe Muguruza déployé sa meilleure version sous la nuit qatari et imposé très facilement à l’Australien Ajla Tomljanovic (6-1, 6-2). Le duel, inégal à tout moment, certifie le grand état de forme et de confiance de l’élève de Conchita Martínez, donnant un avis clair de ce qu’elle pourra faire cette semaine.

Et c’est que si dans son précédent duel contre Kasatkina Garbiñe il semblait avoir remarqué la gueule de bois post-finale en Australie, à cette occasion le joueur de tennis né au Venezuela a montré sa version convaincante depuis le début. Après avoir sauvé deux balles de break lors de leur premier match à servir, peu prévoyaient les canaux que le duel allait prendre. De là, Garbiñe a montré ses griffes et son territoire marqué, commençant le duel avec une pause pleine d’espoir et déployant l’arsenal de coups que nous avons tant manqué l’an dernier. Le point avec lequel Tomljanovic a donné une nouvelle pause pour mettre le 5-1, en jouant à gauche de manière inhabituelle pour être largement dépassé par le bas, a été significatif. L’ensemble a été scellé avec un as à T.

Les statistiques ne mentaient pas: plus de 65% d’efficacité avec le premier et le deuxième service et, surtout, un niveau de concentration qui parlait clairement des intentions de Garbiñe. L’Espagnol ne voulait pas prolonger le duel plus que prévu, attaquant toutes les balles courtes sans pitié et excessivement croisées et parallèles. Le deuxième set a commencé de manière similaire, avec une rupture et sa certification à blanc subséquente. Cela venait juste de commencer et, cependant, le jeu semblait être plus que prévu pour la détermination de la peine, avec un Tomljanovic qui ressemblait à un jouet cassé entre les mains du joueur de tennis espagnol.

Seule une petite réaction du joueur de tennis australien sous la forme de deux matchs consécutifs à la fin du duel a évité ce qui était très proche d’un 6-1, 6-0. Enfin, Garbiñe a scellé le deuxième set 6-2 et certifié la victoire en seulement 57 minutes, donnant une version très différente de celle offerte contre Kasatkina dans son duel du premier tour: s’il a donné jusqu’à 30 balles de rupture contre le Russe, ces chiffres ils ont été réduits à seulement 3 aujourd’hui, ce qui montre très clairement comment il a protégé le service aujourd’hui. Ce qui semble assez clair, c’est que la confiance est le principal déclencheur pour Muguruza de clôturer ces matchs avec une telle main de fer: seulement cela explique le faible nombre d’erreurs non forcées et la précision des frappes d’attaque qui brillaient en raison de leur absence dans le les derniers mois Alors que Yastremska planait déjà en huitièmes de finale, peu de gens peuvent exclure un Garbiñe victorieux cette semaine; Aujourd’hui était une déclaration d’intention.

