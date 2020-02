Muguruza rencontrera Barty en quart de finale

Garbiñe Muguruza battre l’Ukrainien Dayana Yastremska, 6-2 et 6-4, et affrontera l’Australienne Ashleigh Barty, numéro un mondial jeudi, en quart de finale de l’Open du Qatar.

26/02/2020 à 22h33

CET

EFE

Avec la même amélioration de jeu affichée contre l’Australien Ajla Tomljanovic le mardi, Muguruza il est revenu déployer un tennis avec quelques erreurs pour se débarrasser de Yastremska, 25 du monde, marquent leur victoire 16 cette saison et atteignent pour la cinquième fois les quarts de finale d’un tournoi jusqu’ici cette année.

Maintenant, il sera mesuré avec Barty, que sans sauter sur la piste qualifiée pour ce tour, après le retrait du Kazakhstan Elena Rybakina, blessé dans un ravisseur.

Montez à la 15e place du classement WTA

La victoire des Espagnols a une double répercussion dans son classement, car pour l’instant il occupera la 15e place, déplaçant les Britanniques Johanna Konta, et mettra la terre entre Rybakina qui l’a traqué, et a une chance de continuer à ajouter, s’il gagne Barty ce jeudi.

Muguruza Il a affronté à deux reprises l’actuel numéro un mondial, qui fête sa 32e semaine à ce poste. Il l’a battue à Toronto 2017, sur une piste similaire à celle-ci (6-0, 3-6 et 6-2), bien qu’avant et au cours de la même saison, il ait cédé dans l’herbe de Birmingham (3-6, 6-4 et 6 -3).

Chaud comme mardi avec un sweat-shirt, bien que cette fois blanc, Muguruza Il est resté régulier, tonique dans cette séance, jouant avec patience et profitant des échecs de son adversaire.

Deux pauses, une au cinquième match et une autre au septième ont suffi à Garbiñe Muguruza pour marquer le premier set contre Yastremska en 31 minutes, donnant une seule balle de rupture avec son service.

Dans la seconde, il a subi une défaite après avoir eu un avantage de 3-1 et a accordé le match nul 3-3. Le jeu est devenu un carrousel de pauses, mais Muguruza Il a réussi à voler le service de son adversaire lors du neuvième match, après sept minutes de combat, pour se refermer sur le sien, alors qu’il restait quelques minutes jusqu’à minuit à Doha.

