Muguruza revient à un quart après neuf mois

Sur la voie rapide. Garbiñe Muguruza Il est déjà en quarts de finale de son premier tournoi en 2020. L’Espagnol, qui a décidé de débuter l’année à l’International de Shenzhen, a remporté l’Américain en deux manches Shelby Rogers (6-1 et 7-6 (2)). C’est sa première apparition dans cette manche depuis qu’il l’a réalisée à Acapulco en mars 2019, où il a fini par proclamer le championnat du tournoi.

01/08/2020

Loi 01/09/2020 à 10:16

CET

Deuxième victoire de la saison après la précédente Xinyu Wang et, encore une fois, avec une grande performance à servir. Muguruza Il a terminé le match avec 10 «as» et 80% des points gagnés avec son premier service. Le premier a été décerné en un peu plus d’une demi-heure après avoir cassé deux fois le service de son adversaire. La seconde a été décidée dans le ‘tie’ et a terminé le triomphe de l’actuel numéro 36 du classement WTA.

En quart de finale le Kazakh vous attend Zarina Diyas (75e), qui a gagné dans son engagement des huitièmes de finale contre la Russie Anna Blinkova (6-1, 6-7 (9) et 6-4), bourreau de Belinda Bencic le jour d’avant. Ce sera le premier duel entre les deux.

Au pied de la piste après la victoire Garbiñe Il a commenté que «le premier set, j’ai fait du bon travail et comme d’habitude, elle a commencé à mieux jouer dans le second et le jeu était équilibré. Mais Je savais que dans le bris d’égalité, j’avais mes chances donc je suis content d’avoir fait avancer ce jeu & rdquor ;.

“Chaque match est important et c’est formidable de commencer l’année ici et d’ajouter des victoires, chaque tournoi, chaque jour dans un challenge et je suis content d’être en quart de finale. Je veux jouer le plus de matchs possible cette semaine, a-t-il déchiqueté.

