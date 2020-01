Muguruza se retire de Hobart en raison d’une infection virale

Photographie: @HobartInternational

Garbiñe Muguruza a été contraint de se retirer ce matin du tournoi de Hobart souffrant d’une infection virale avec une fièvre élevée, qui est devenue hier soir 39 degrés et traîne depuis lundi soir. Cet après-midi, Muguruza a dû disputer son match de quart de finale contre la Russe Veronika Kudermotova.

«Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir jouer aujourd’hui. Je suis fiévreuse depuis plusieurs jours et ce matin, mon corps en a assez dit. Je vais me reposer toute la journée à l’hôtel et j’espère me rendre à Melbourne demain vendredi pour continuer à récupérer. J’espère pouvoir jouer à l’Open d’Australie. Je tiens à remercier tous les fans de Hobart pour leur soutien et leur amour, j’espère revenir bientôt », a déclaré Muguruza.

Garbiñe se rendra à Melbourne vendredi et tentera de s’entraîner pour la première fois samedi à Melbourne Park, où se déroule le premier Grand Chelem de l’année.

