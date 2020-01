Muguruza tire sa griffe pour passer au troisième tour en Australie

Un match difficile arrivait et c’était le cas. Garbiñe Muguruza il avait besoin de plus de deux heures et quart pour se rencontrer pour vaincre Ajla Tomljanovic 6-3 3-6 6-3 et ainsi passer au troisième tour de l’Open d’Australie. Match de vous à vous entre deux joueurs de style similaire et qui sont tombés du côté d’un Garbiñe qui a montré que face à l’adversité, il a sorti son équipe la plus compétitive pour chercher la victoire.

C’était à Garbiñe de pagayer dès le début, il a subi une pause qui l’a mis 0-2 sur le tableau de bord. Le début du match a été très équilibré, avec de nombreuses alternatives pour les deux à chaque match et où l’Hispano-Vénézuélien a rapidement récupéré l’inconvénient de placer l’égalisation sur le tableau de bord. Cette pause a servi à mettre ses cinq sens à chaque point et à commencer à découvrir que du côté droit, Tomljanovic était assez mal à l’aise par rapport à l’arrière. C’est là que Muguruza a trouvé le trou par lequel nuire à son rival.

Ajla était assez solide monté sur la ligne du bas et le centre de la piste, mais il était difficile de se déplacer vers la droite et d’ouvrir le terrain, Muguruza a trouvé des trous pour trouver le vainqueur. Les matchs ont duré longtemps en raison de la lutte entre les deux et le set a été prolongé presque à l’époque, malgré neuf matchs seulement, ce qui montrait à quel point le match était compétitif.

Tomljanovic a fait un pas en avant après avoir perdu le premier tour et a compris qu’il devait être plus agressif pour empêcher l’ancien numéro 1 mondial de prendre l’initiative. De cette façon, il a commencé à prendre plus de risques et la tactique s’est bien déroulée car il a mis un peu de doute dans la tête de Garbiñe et ces points clés qui tombaient auparavant du côté de l’Hispano-Vénézuélien, maintenant il l’a fait en faveur de l’Australien. Muguruza ne savait pas comment réagir à ce petit changement tactique de son rival qui avait très bien réussi au moment de tirer en avant et qui lui faisait égaliser le score à un set.

Ce fut une rencontre serrée, tendue et même physique. Il était nécessaire de voir comment était Garbiñe de l’essence après avoir été malade la semaine dernière et a commencé l’attaque de la troisième manche, essayant de récupérer le bâton de la rencontre et c’est là qu’une bataille au corps à corps a lieu pour voir qui lançait le Toile à l’autre. Il a commencé à frapper Muguruza en premier, réalisant une pause que Tomljanovic a retrouvée ensuite. Garbiñe n’a pas perdu la foi, profitant du fait qu’il y avait une petite pause sous la pluie pour fermer le toit, il a réalisé une pause qui serait finalement définitive pour remporter la victoire.

Bon jeu de Garbiñe, qui a tiré sa griffe pour vaincre un très bon joueur de tennis comme Tomljanovic. La meilleure chose pour elle est la confiance qu’elle a pour aller de l’avant avec tout ce qui s’est passé juste avant le tournoi et gagner encore 48 heures pour continuer à récupérer et à gagner en force face à ce qui pourrait arriver au prochain tour depuis il pourrait rencontrer l’un des meilleurs au monde comme Elina Svitolina chaque fois que l’Ukrainien bat Davis.

.