Bonne victoire du Majorquin Jaume Munar lors de sa première dans le ATP 500 de Rio de Janeiro. Le joueur de 22 ans a remporté l’Italien Salvatore Caruso 7-5 et 6-4 en 2 heures et 3 minutes de jeu, obtenant ainsi la troisième victoire au niveau ATP World Tour / Grand Slams en 2020. Il est presque certain que ce sera le pierre que vous aurez au deuxième tour et si la logique est remplie vous les verrez avec l’Autrichien Dominic Thiem.

