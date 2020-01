Munar bat Gaston et entre au deuxième tour à Melbourne

Bien qu’il puisse sembler que le tirage au sort avait apporté un simple duel à Jaume Munar dans ses débuts, face à Hugo Gaston, joker de l’organisation, la vérité est que le Français est un garçon très dangereux et qui pointe assez haut apparemment dans les catégories inférieures. Sur la piste, on pouvait voir que c’était parce que cela rendait les choses très difficiles pour les Espagnols, qui ont tiré quatre sets pour briser l’une des promesses du tennis français (7-5 ​​5-7 6-0 6-3) en presque trois heures et demie de réunion. Munar fera face à Popyrin pour une place au troisième tour.

.