“Murray aurait du mal à défier Roger Federer, Rafael Nadal, Djokovic”

Ancien no britannique. 1 Greg Rusedski pense que le triple champion de la Major Andy Murray est toujours capable de remporter de gros matchs et de plus petits titres, surtout s’il revient à 100% après la pause causée par la pandémie de coronavirus.

Pourtant, Rusedski ne peut plus imaginer Murray comme un grand vainqueur, affirmant qu’il lui serait trop difficile de marquer sept triomphes parmi les cinq meilleurs et de renverser des noms comme Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas.

Murray a été le rival le plus dangereux de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic au cours des 15 dernières années, se tenant au-dessus des concurrents derrière lui et ajoutant 46 trophées ATP à son cabinet. En 2016, Murray a augmenté son jeu encore plus haut pour conclure la saison avec neuf titres et 78 victoires au total, se battant pour le no de fin d’année.

1 place avec Novak Djokovic après Roland Garros et l’obtention de l’honneur après les titres à Pékin, Shanghai, Vienne, Paris et les finales ATP, produisant l’une des finitions les plus solides de l’ère Open et devenant le numéro un mondial.

1 pour la première fois en novembre. Andy est resté au sommet jusqu’à Wimbledon l’année prochaine, lorsque tous les défis de la saison précédente ont commencé à lui laisser une marque, aux prises avec une blessure à la hanche et manquant toute l’action après le All England Club où il a perdu en quart de finale.

Subissant une intervention chirurgicale en janvier 2018, Andy est retourné au tribunal de Queen’s, jouant 12 matchs cette année-là et optant pour une autre opération en janvier 2019 après cet affrontement épique contre Roberto Bautista Agut à l’Open d’Australie qui a fait penser à presque tout le monde du tennis qu’il allait bientôt se retirer.

Déterminé à se donner une autre chance, Murray a remporté le titre de double à Queen’s avec Feliciano Lopez pour un retour parfait en juin dernier, se concentrant sur les épreuves de simple quelques mois plus tard et remportant le premier titre ATP depuis Dubaï 2017 à Anvers en octobre après une victoire palpitante. sur Stan Wawrinka, se rapprochant pour revenir dans le top 100.

À la finale de la Coupe Davis, Andy a subi un autre revers, subissant une blessure au bassin qui l’a forcé à sauter la Coupe ATP, l’Open d’Australie et d’autres événements au début de 2020. Sans tennis au moins jusqu’en août, Andy a travaillé dur sur produisant un autre retour, ayant assez de temps pour récupérer et continuer son voyage de tennis qui a été une route cahoteuse au cours des trois dernières années.

“Espérons que le corps d’Andy se rétablira, mais il sera difficile de défier Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas et d’autres semaine après semaine”, a déclaré Rusedski. “Il peut encore marquer des victoires et conquérir des titres plus petits, mais gagner sept matches aux Majors dans le format des cinq meilleurs, c’est un peu difficile.

Il peut accéder au quatrième tour ou au quart de finale, mais pour aller jusqu’au bout avec les chirurgies qu’il a subies, c’est une grosse question. J’espère qu’il me prouve le contraire, comme il l’a fait à plusieurs reprises. ”