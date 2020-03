Murray continue de s’entraîner dur pour tester sa hanche

Il y a des jours, Andy Murray Il a donné une autre de ces nouvelles que le monde du tennis ne voulait pas entendre. L’Ecossais avait à l’esprit de se faire opérer à nouveau pour résoudre l’inconfort continu qu’il ressentait dans sa hanche, ce qui pourrait compromettre une grande partie de l’année et l’éloigner des pistes pendant plusieurs mois. Pour cela, il avait besoin de faire ses preuves, et c’est ce qu’il fait ces jours-ci, s’entraîner et exiger sa hanche, comme le montre la vidéo que Dunblane a partagée sur ses réseaux sociaux.

Quel combattant. Quel champion. –

-: @andy_murray pic.twitter.com/zacxRFhhuZ

– ATP Tour (@atptour) 2 mars 2020

.