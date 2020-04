Murray et Sears défient Federer et Mirka avec un défi de tennis

La pause compétitive du coronavirus réveille l’ingéniosité des joueurs de tennis. Après le défi proposé par Roger Federer il y a quelques jours consistant à taper contre un mur sans que la balle ne tombe, il est maintenant Andy Murray celui qui fait une proposition contestant directement le Suisse et sa femme, Mirka Vavrinec. L’écossais a eu un échange de 100 coups avec sa femme, Kim Sears, dans le jardin de sa maison et tente d’imiter Mirka et Roger. L’Hélvétien répondra-t-il?

Un défi pour tous les joueurs de tennis et les fans … Le défi – volley. Il n’y a pas eu de chamaillerie pendant le tournage de la vidéo -, même si je pense que la dernière volée a été dirigée vers ma tête … Je ne peux pas être le seul à vouloir voir Rog et Mirka frapper quelques balles ensemble … – pic.twitter.com/c0lMnNuSSQ

– Andy Murray (@andy_murray) 9 avril 2020

