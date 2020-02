Murray peut être une menace à Wimbledon

L’ancien entraîneur d’Andy Murray, Alex Corretja, pense que l’Écossais peut toujours être une force avec laquelle il faut compter à Wimbledon à condition qu’il se prépare de la bonne manière. Murray n’a pas joué de match sur terre battue depuis la demi-finale de Roland-Garros contre Stan Wawrinka en 2017, ce qui a fait éclater ses problèmes de hanche.

Cependant, son ancien entraîneur estime que Murray devrait envisager de jouer la saison sur terre battue pour se préparer pour Wimbledon. «Je ne sais vraiment pas comment il se sent maintenant, mais de l’argile, il devrait l’utiliser pour obtenir suffisamment de matchs pour être prêt pour l’herbe.

Parce que s’il saute la saison sur terre battue, il y aura un si long écart avant l’herbe. Et l’herbe n’est que de trois semaines, il est donc difficile de ressentir autant de matchs. «Il doit penser que ces matches sont la meilleure préparation que je puisse avoir pour être prêt pour Wimbledon, et c’est la seule chose qu’il doit savoir.

Plus il obtient de matchs, mieux c’est, mais il n’a pas besoin d’être trop cuit. Il a de l’expérience et son corps souffre ». Corretja pense également que Murray pourrait ignorer Roland Garros. «C’est très exigeant, et peut-être que vous jouez trois matches, ces trois matches, ils peuvent être cinq sets, quatre sets, cinq sets, et vous n’êtes qu’au quatrième tour.

Et si vous n’êtes qu’au quatrième tour, pour Andy, ce n’est rien. Peut-être devrait-il dire: «OK, je rentre chez moi, je reste à Londres, je m’entraîne», et je me prépare pour Queen’s ». Avec peu de joueurs en tournée jouant à l’aise sur des terrains en herbe, Murray pourrait toujours être une menace, selon Corretja.

“S’il obtient ce genre de rythme, il sera dangereux, car il connaît le sentiment et ce qu’il faut pour gagner”, a déclaré l’Espagnol.