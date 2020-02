Murray pourrait envisager de sauter Roland Garros

Andy Murray Il ne se remet toujours pas de ses problèmes physiques et il y a déjà beaucoup de voix qui alarment le besoin d’être prudent et de chercher une récupération solide face aux grandes dates dans lesquelles il peut avoir plus d’options pour réussir. Un de ceux qui a parlé est Álex Corretja, selon TheAge, qui conseille Andy sur la conception de son calendrier. “Je pense que la stratégie idéale serait de jouer un tournoi dans les mois à venir, puis de bien se préparer pour le tour du gazon et les Jeux Olympiques, où il a déjà montré qu’il joue très bien et sait concourir. Peut-être devrait-il jouer quelques épreuves avant Roland Garros , mais ne risquez pas d’aller à Paris, mais rentrez chez vous et préparez-vous bien à l’herbe », explique l’ancien joueur espagnol.

