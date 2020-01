N ° mondial 212 remporte l’Open d’Australie pour écrire l’histoire

Au cours des années 70, l’Open d’Australie était le plus faible des quatre tournois de tennis les plus importants, organisé au pire moment et n’ayant pas attiré les joueurs d’Europe et des États-Unis, car personne ne voulait passer Noël et le Nouvel An loin de leurs familles. .

Bjorn Borg ne s’est rendu à l’Open d’Australie qu’une seule fois alors que Jimmy Connors n’est jamais revenu après avoir perdu la finale en janvier 1975, les Australiens dominant le Major à domicile après avoir remporté tous les titres sauf 14 depuis 1905! Rien n’a changé en 1976 également, le champion en titre John Newcombe atteignant un autre match de titre majeur devant les supporters locaux, face à un inconnu Mark Edmondson, 21 ans, dans la bataille pour le trophée.

Classé 212e, Edmondson a organisé l’une des plus grandes sensations de l’histoire du tennis masculin, battant la deuxième tête de série Newcombe 6-7, 6-3, 7-6, 6-1 pour devenir le champion du Grand Chelem le moins bien classé, également le dernier Australien qui a célébré à l’Open d’Australie, quelqu’un que personne n’aurait pu prédire à l’époque!

Presque toutes les têtes de série étaient les Australiennes tandis que de nombreux joueurs de premier plan n’étaient pas à Melbourne pour concourir pour le titre, permettant à Ken Rosewall, 41 ans, de mener le peloton! Edmondson a eu l’occasion de jouer à l’Open d’Australie et à Wimbledon en qualificatif en 1975, mais le tennis n’était pas la seule source de ses revenus, travaillant comme concierge et nettoyeur dans un hôpital.

De plus, il n’avait pas d’argent pour rester à l’hôtel près du stade, obligé de voyager une heure tous les jours vers la maison d’un ami et retour! Mark a ouvert sa campagne au célèbre Kooyong Stadium avec une victoire âprement disputée sur Peter Feigl en cinq sets, remportant trois matchs de plus pour atteindre la demi-finale où il a affronté le légendaire vétéran Ken Rosewall.

Mark a battu son grand compatriote 6-1, 2-6, 6-2, 6-4 pour se qualifier pour la finale, servant le revers de Ken et attaquant son aile de coup droit plus faible dans les rallyes. Newcombe était un grand favori le 4 janvier, mais Edmondson a repris là où il est parti contre Rosewall pour propulser son chemin et remporter le titre, l’emportant au troisième set tie-break (Newcombe avait un point de set à 6-5) et sauvant son meilleur tennis pour définir le numéro quatre où il a complètement devancé le champion en titre.

Dans le troisième set, un vent violent a interrompu le match pendant une demi-heure, la température s’effondrant soudainement de 40 degrés Celsius au milieu des années 20. Cela n’a pas arrêté Mark ou brisé son rythme, cependant, terminant la rencontre sans perdre une seule fois son service.

Comme prévu, Edmondson n’a jamais répété quelque chose de similaire à la fin d’une carrière, bien qu’il ait atteint la demi-finale de l’Open d’Australie et de Wimbledon en 1982. Edmondson a remporté cinq tournois majeurs en double, devenant le numéro un mondial.

3 en 1984. L’avenir du tennis australien s’annonce brillant avec Nick Kyrgios, Alex De Minaur, Alexei Popyrin et quelques autres jeunes pistolets au tableau, et il sera intéressant de voir si nous allons voir un autre champion australien à la maison Major à tout moment bientôt, le premier héritier du charismatique Mark Edmondson.