N ° mondial 8 Belinda Bencic prend le joker d’Adélaïde au lieu de Venus Williams

La première édition d’Adélaïde International au tout nouveau Memorial Drive Tennis Center a lieu la semaine prochaine, offrant à de nombreux joueurs de premier plan l’occasion de tester leurs compétences une fois de plus avant l’Open d’Australie. Novak Djokovic et Alex de Minaur devraient mener le tirage au sort masculin après la Coupe ATP et la foule pourra également regarder une action WTA de haute qualité, réunissant cinq étoiles parmi les 10 meilleures et 19 joueurs parmi les 30 premiers!

Ashleigh Barty, Simona Halep et Petra Kvitova devraient être les joueurs à battre, avec le numéro un mondial. 8 Belinda Bencic qui a saisi le joker de dernière minute. Les deux premières invitations sont allées à Priscilla Hon et Ajla Tomljanovic et la troisième a été réservée à Venus Williams qui a dû se retirer avec une blessure à la hanche, ouvrant la porte à Belinda pour faire ses débuts à Adélaïde après une défaite précoce à Shenzhen.

La jeune Suisse avait terminé en dehors du top 150 en 2017 avant d’augmenter son niveau au cours des deux saisons précédentes pour réaliser son potentiel et enfin se classer à nouveau dans le top 10 après deux titres WTA et la demi-finale à l’US Open.

Cherchant plus de matchs après cette défaite inattendue contre Anna Blinkova au cours de la première semaine de la nouvelle saison, Belinda rejoindra un peloton de joueurs stellaire à Adélaïde la semaine prochaine, à la recherche de victoires notables et d’une meilleure forme avant l’Open d’Australie où elle n’est pas encore arrivée. atteindre les quartiers.

“L’International d’Adélaïde sera une excellente préparation pour l’Open d’Australie, et j’aime toujours jouer devant la foule australienne”, a déclaré Bencic. “Nous sommes tristes que Vénus ait été contrainte de se retirer de l’International d’Adélaïde, et nous lui souhaitons le meilleur pour un rétablissement rapide”, a déclaré le directeur du tournoi international d’Adélaïde, Alistair MacDonald.

“Nous sommes heureux d’annoncer que Belinda a accepté ce caractère générique et nous nous réjouissons de l’accueillir à Adélaïde dans les prochains jours.”