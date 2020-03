Nadal a vaincu. Federer, Roland Garros 2008

Sur les six rencontres de Roland Garros entre Rafael Nadal et Roger Federer, la plupart étaient relativement proches. À quatre reprises, le Suisse a réussi à arracher un set mais n’a pas vraiment menacé d’en faire plus. Mais cette fois, lors de la finale de Roland Garros en 2008, Nadal a donné à Federer peut-être la défaite la plus embarrassante de toute sa carrière.

La construction du terrain en terre battue de l’Espagnol était aussi simple qu’auparavant. Nadal a remporté des titres à Monte-Carlo, Barcelone et Hambourg, perdant un seul match aux dépens de Juan Carlos Ferrero à Rome. Deux de ces titres sont venus avec des victoires finales sur Federer, bien qu’aucun d’eux n’ait vraiment annoncé ce qui allait se passer à Paris.

C’est en 2008 que Federer a commencé à redevenir humain. Après avoir dominé complètement le jeu masculin au cours des trois dernières années (à l’exception d’un gars, Rafael Nadal), ses résultats ont été durement touchés cette saison-là. Qu’il s’agisse de la mononucléose dont il a souffert au début de l’année ou simplement d’une série de pertes inattendues, la confiance de Federer était vraiment en baisse.

Mais même en pleine forme, les Suisses ont toujours eu du mal à trouver un moyen de battre Nadal sur terre battue. En entrant dans cette finale, il a perdu 1-8 face à son rival sur cette surface. Bien qu’il soit impossible de comparer, la “version” 2008 de Nadal pourrait être la meilleure que nous ayons jamais vue. L’Espagnol courait à travers ses adversaires comme une Corvette, donnant seulement trois matchs à Fernando Verdasco et Nicolas Almagro. Le plus proche de qui que ce soit lui a joué était le jeune Novak Djokovic en demi-finale, alors que le jeune Serbe a réussi à affronter les sets en bris d’égalité dans une défaite de 4-6, 2-6, 6-7.

Federer, bien que pas aussi intouchable, a également connu une course très décente lors de l’événement. Abattu lors de trois éditions précédentes par son jeune adversaire, il souhaitait désespérément venger ces pertes maintenant. Tout le monde ne cessait de demander quand il ajouterait enfin un trophée Roland Garros à sa collection et il n’était plus qu’à un match de le voir se reproduire. Mais ce n’est que l’année prochaine qu’il remportera enfin le titre sur terre battue à Paris.

De plus en plus frustré

Jouant aussi bien un défenseur que Nadal, le joueur qui veut rester agressif doit trouver le bon équilibre. Il y a une frontière très mince entre prendre des risques calculés et essayer de mettre fin aux points trop tôt. Sachant qu’il n’a pas vraiment de chance dans les rallyes prolongés, Federer savait qu’il devait couper court aux points.

Nadal a abusé de la plus grande responsabilité de son rival, manipulant un topspin élevé dirigé sur son revers à une main. Incapable de sortir du schéma atroce de devoir frapper plusieurs balles de rallye de son aile la plus faible (Nadal a même dirigé plus de 75% de ses services vers le côté revers de Federer), le Suisse a décidé de retirer la prise à tous les mauvais moments. Attendre toutes les balles sur son côté gauche a également rendu beaucoup plus difficile de se positionner sur le terrain, car Nadal trouvait souvent Federer laissant beaucoup trop d’espace dans le coin du coup droit, attendant simplement un autre tir dans son revers.

Le jeu sur le net n’était pas non plus une option fiable, car Federer y a remporté moins de la moitié des points et n’a effectué que 2/9 de tentatives de service et de volée pendant tout le match. Être passé 13 fois dans toute la rencontre a rapidement éloigné Federer de cette croyance.

Les Suisses semblaient complètement perdus. Nadal exécutait tout avec sa vitesse impressionnante et forçait une multitude d’erreurs de la raquette de Federer. Dans le premier set de 32 minutes, l’Espagnol a cassé trois fois alors que son adversaire a tiré un seul vainqueur du coup de fond pour 19 fautes directes.

Manquer une opportunité cruciale

Mais Federer s’est finalement relâché et a rappelé à Nadal à quel point son coup droit peut être dangereux. La chaleur montait et le Suisse avait une période de 15-20 minutes quand il ressemblait au meilleur joueur. Un moment charnière du match est venu à 3-3 alors que Federer a imaginé une chance de point de rupture. Il avait tout le temps du monde alors qu’il réussissait à faire échouer la tentative de largage faible de Nadal mais n’a pas réussi à mettre son revers sur le filet. Il ne savait pas à ce moment-là qu’il ne gagnerait plus un match dans cette finale.

Deux tentatives consécutives de service et de vol ont échoué et Federer s’est de nouveau retrouvé sous pression. Cette fois, approchant du milieu du filet, il a tiré une balle décente sur le côté droit de Nadal, mais a été laissé à plat avec un coup de poing en revers presque comme une demi-volée. L’Espagnol n’a pas regardé en arrière et a servi le set à quinze.

Même sans regarder les statistiques, vous devez comprendre qu’un gars comme Federer serait extrêmement difficile à bagel. La variété suisse et la frappe douce rendent presque impossible de le faire pour tout pro du tennis. Mais ce à quoi Federer était confronté ce jour-là n’était pas seulement un autre joueur de tennis humain mais une machine intouchable.

De façon assez appropriée, la troisième pause de cet ensemble a été convertie sur un autre tir passant autrement. Nadal a fait ce qu’il avait à faire et l’a servi car Federer a raté un coup droit à l’intérieur un peu long. Pour souligner encore plus à quel point c’était étrange, c’était le premier bagel servi aux Suisses depuis 1999 et cela n’a jamais été fait depuis.

Les conséquences

Un mois plus tard, Federer a perdu à Wimbledon pour la première fois en six ans. Et les circonstances n’ont certainement pas aidé à y faire face car son vainqueur était encore Rafael Nadal. Après un set de deux sets pour un déficit amoureux, le Suisse a finalement dû succomber après 4h et 48min de jeu. Ce classique 6-4, 6-4, 6-7, 6-7, 9-7 est largement considéré comme l’un des meilleurs matchs de tous les temps. Federer a finalement réintégré le tableau avec un titre à l’US Open et 12 ans plus tard, Nadal et lui se disputent toujours les slams. Quiconque l’appellerait alors serait considéré comme un maniaque.

Les Suisses n’ont jamais vraiment trouvé un moyen de suivre Nadal sur terre battue. Avec une seule victoire de plus en finale à Madrid un an plus tard, leur face à face sur terre battue s’établit désormais à 14-2 pour l’Espagnol. Alors qu’il a par la suite renversé un peu leur rivalité générale avec un balayage net 4-0 en 2017, Nadal sur terre battue (et en particulier à Roland Garros où il mène Federer avec un dossier de 6-0) est toujours une forteresse qui n’a pas encore été prise. par le légendaire Suisse.