Nadal annonce par lettre la fermeture temporaire de son académie

Le joueur de tennis espagnol Rafa Nadal Il a envoyé “un message de calme” aux parents qui ont leurs enfants à l’Académie que les Baléares ont à Manacor et leur a assuré “qu’ils sont très bien soignés par une grande équipe” de la menace du coronavirus.

17/03/2020 à 14:59

CET

EFE

“J’en profite pour envoyer un message de calme à tous les parents et vous dire que vos enfants sont très bien soignés par une belle équipe qui laisse leur peau à chaque minute pour assurer leur santé. Je sais que vous aimeriez être avec vos enfants et nous espérons Puisse ce moment arriver très bientôt. Je profite de cette occasion pour vous encourager tous à rester à la maison. Ce sont des moments difficiles, mais ensemble nous allons le surmonter “, dit-il. Nadal dans une lettre sur le site de l’Académie Rafa Nadal par Movistar.

Le numéro deux mondial souligne la complexité de “ces jours très difficiles”, surtout dans un lieu aux “circonstances très particulières, puisque durant l’année de jeunes joueurs de 42 nationalités différentes y résident”.

“Pour différentes raisons familiales et logistiques, beaucoup d’entre eux sont restés ici et c’est notre obligation et notre responsabilité de prendre soin d’eux et c’est ce que j’ai fait savoir à leurs parents”, poursuit le vainqueur de 19 “Grand Chelem”.

Nadal souligne qu’ils ont été “en contact” avec le Conseil supérieur des sports et avec le Conseil de santé des îles Baléares “pour adopter les mesures appropriées qui sont conformes à la loi en vigueur” et qu’à la suite de ces conversations, “certains entraîneurs et personnel de soutien, de cuisine et de nettoyage, qui se sont portés volontaires, ont été autorisés à effectuer un confinement dans les installations et à pouvoir ainsi prendre soin de ces joueurs qui doivent rester dans le Académie pendant cette période. “

“Samedi, l’Académie, la résidence pour adultes, la salle de sport, le musée, le magasin et le restaurant ont été fermés au public, de sorte que seuls les joueurs et le personnel bénévole déjà hospitalisé se trouvent à l’intérieur de ces installations. Personne de l’extérieur ne pourra y accéder. De cette façon, nous essayons d’éviter toute contagion possible de l’étranger “, explique le joueur de tennis de Manacorí.

