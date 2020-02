Nadal, avec son esprit sur Acapulco

Acapulco attend déjà à bras ouverts l’arrivée de Rafa Nadal. Le tournoi mexicain qui se tiendra à partir du 24 décembre prochain aura la présence de Manacor qui a déjà entamé la préparation du tournoi.

16/02/2020

CET

sport.es

Avec Carles Moyá sur les pentes de l’Académie Rafael Nadal, les Baléares préparent son attaque sur son troisième trophée dans les terres mexicaines après celles obtenues en 2005 et 2013. Il a participé à quatre reprises et sera la première fois qu’il disputera un match officiel après avoir chuté en quart de finale de l’Open d’Australie contre Thiem.

Un tournoi qui vous préparera également pour les 1000 Masters d’Indian Wells et Miami avant le début de la saison de terre battue. Surface sacrée pour Nadal.

Thiem, protagoniste à Rio

Le Rio de Janeiro Tennis Open, le seul tournoi ATP 500 en Amérique du Sud, débutera ce lundi avec l’Autrichien Dominic Thiem, numéro quatre mondial, clairement favori après avoir été finaliste en Australie.

Les principaux obstacles de l’Autrichien sur les courts de terre battue du Jockey Club brésilien, où il avait déjà gagné en 2017, semblent être l’Uruguayen Pablo Cuevas, champion de Rio en 2016 et 48 en ATP, le Serbe Dusan Lajovic (23), le Chilien Christian Garin (26), l’Argentin Guido Pella (27) et le Croate Borna Coric (31).

Certains des facteurs qui contribuent à ratifier le plein favoritisme de l’Autrichien, qui vient de la perte de la finale de l’Open d’Australie contre le Serbe Novak Djokovic, sont les les absences déjà confirmées de l’Argentin Diego Schwartzman et de l’Italien Matteo Berrettini.

Clijsters, le rival de Muguruza

La Néerlandaise Kiki Bertens s’est retirée du tournoi de Dubaï, après avoir dû jouer et gagner la finale à Saint-Pétersbourg, et après que la table ait été réajustée par l’organisation, il y aura un duel au premier tour, déjà aujourd’hui, entre l’espagnol Garbiñe Muguruza et le belge Kim Clijsters, qui revient à la compétition avec une place d’invité spéciale. Clijsters, 36 ans, revient sur les pistes après les avoir quittées, d’abord en 2007 pour avoir un enfant, et encore en 2012 quand il a semblé son dernier adieu.

