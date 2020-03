Nadal bat Dimitrov dans un match d’exhibition

Environ 13 000 spectateurs se sont réunis hier au Energy Center d’Atlanta pour assister à un match d’exhibition entre le Bulgare Grigor Dimitrov et Rafa Nadal L’Espagnol a fini par s’imposer 7-5 et 6-3 dans un duel où le résultat était secondaire: tous les bénéfices serviront à soutenir la Fondation Rafa Nadal et la US National Tennis Foundation. De plus, le numéro 2 mondial n’a pas lésiné sur ses mots envers son bon ami Grigor: “Il est l’un de ces joueurs que vous voulez voir pour son style et sa personnalité. Parfois, nous passons du temps ensemble à Majorque, nous nous entraînons, nous montons dans le bateau et nous allons pêcher. Je pense que notre amitié va au-delà du tennis et c’est la chose la plus importante. “

.