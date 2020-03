Nadal bat Dimitrov lors d’un match d’exhibition à Atlanta

Deux jours et demi après avoir remporté la finale d’Acapulco ATP500, Nadal est revenu sur le ring. Cette fois sous la forme d’une exposition, le troisième différend de cette campagne.

03/03/2020

Le joueur de tennis espagnol a remporté le Bulgare Grigor Dimitrov dans un match qui a été joué dans le Atlanta Infinite Energy Arena. C’est la première fois que l’espagnol joue une rencontre dans cette ville américaine.

Devant plus de 10 000 spectateurs, Rafa a battu le joueur de Haskovo en deux manches (7-5 ​​6-3).

TROISIÈME SAISON AMICALE

Dimitrov a planté plus cher que vendredi dernier, alors qu’il affrontait également Nadal, en demi-finale de la Telcel Mexican Open et est tombé vaincu avec le manacorí 6-3 et 6-2.

Avant cette exposition, Nadal en avait déjà joué deux autres cette année. Les Baléares ont joué avec David Ferrer le 5 février au Koweït, à l’occasion de l’inauguration de son académie dans la ville du golfe Persique, et avec Roger Federer, deux jours plus tard, au Cap pour lever des fonds pour la fondation de la Suisse.

UNE AUTRE EXPOSITION AVANT LES PUITS INDIENS

Le numéro 2 mondial, qui dispose d’options mathématiques pour récupérer le sceptre mondial à Indian Wells, sera de retour dans la compétition lors des 1000 premiers Masters de la saison, qui se dérouleront du 12 au 22 mars en Californie.

En l’absence de confirmation officielle, Nadal fera ses débuts le 14 ou le 15 mars. Avant, il jouera une nouvelle exposition le 10 mars. Dans ce cas, ce sera dans l’appel Coupe Eisenhower, qui se déroule sur les mêmes courts du tournoi américain.

Dans cette coupe, Rafa participera à une série de Super Tie Breaks contre certains joueurs, à confirmer, mais parmi ceux qui seraient des noms comme Thiem, Medvedev, Wawrinka ou Tsisipas.

