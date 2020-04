Nadal, Bertens, Isner et Ferro joueront le Mutua Madrid Open Virtual Pro

Avec 15 jours avant le début du Mutua Madrid Open Virtual Pro, les joueurs continuent de rejoindre la compétition. Ce samedi, l’organisation du tournoi a annoncé que Rafa Nadal, Kiki Bertens, John Isner et Fiona Ferro Ils participeront au tournoi innovant, qui reproduira la compétition de tennis de manière virtuelle pour affronter les meilleurs joueurs de tennis du monde depuis leur domicile du 27 au 30 avril.

04/11/2020

Agir à 13h19

CEST

Sport.es

En conséquence, et en raison de la pandémie de Covid-19 qui empêchera le Mutua Madrid Open 2020 de se jouer du 1er au 10 mai, les grandes stars ATP et WTA se rencontreront au stade Manolo Santana, recréé en détail dans le jeu vidéo Tennis World Tour (Nacon Gaming), mais changer la raquette pour la PlayStation 4.

Rafa Nadal, l’un des meilleurs joueurs de tous les temps (cinq fois numéro 1 à la fin de l’année et champion de 19 tournois du Grand Chelem sur un total de 85 trophées), est également le joueur de tennis avec le plus de titres dans l’histoire de la Mutua Madrid Ouvert, cinq au total (2005, 2010, 2013, 2014 et 2017).

L’Espagnol, habitué à soulever le public de ses sièges au stade Manolo Santana chaque mois de mai, devra cette fois relever le défi de conquérir le Mutua Madrid Open Virtual Pro, le premier tournoi de tennis en ligne joué par des joueurs professionnels.

«De l’enfermement et avec les encouragements que nous nous donnons, heureux de participer au tournoi virtuel de Madrid et que, comme il ne pouvait en être autrement, j’essaierai de lui donner mon tout & rdquor;Dit Nadal. “Je ne sais pas comment ça va être, mais j’espère être avec vous et sentir votre soutien comme toujours à chaque fois que je joue à la maison, cette fois virtuelle”.

Kiki Bertens, l’actuelle championne de l’Open de Mutua Madrid (en 2019, elle a battu Simona Halep en grande finale), ne pourra pas défendre son titre sur le court de terre battue de la Caja Mágica en raison des circonstances actuelles, mais la Néerlandaise n’a pas hésité à accepter le défi essayant de gagner le trophée au Mutua Madrid Open Virtual Pro.

«Je pense que c’est une initiative amusante pour une grande cause. Je vais manquer de jouer à Madrid cette année, car j’adore le tournoi, mais je ferai de mon mieux pour concourir depuis le canapé de la maison dans le match Tennis World Tour & rdquor ;, a déclaré Bertens. “Et je ferai de mon mieux pour jouer aussi bien dans le tournoi virtuel cette année que l’an dernier sur la piste de Madrid.”

De plus, John Isner et Fiona Ferro participeront également au tournoi. L’Américain, actuel numéro 21 mondial et champion de 15 titres, et le Français, qui a conquis il y a quelques mois la Coupe de la Fédération avec la France à Perth, en profiteront pour participer à la compétition pionnière en ligne, née avec une claire vocation solidaire pour aider aux joueurs de tennis les plus démunis en ce moment, à tous ceux qui n’ont pas les revenus pour faire face à tous ces mois d’inactivité, et à ceux touchés par Covid-19.

«Je suis ravi que le Mutua Madrid Open organise un tournoi de tennis virtuel & rdquor;Dit Isner. «Bien que je ne sois pas un grand joueur de jeux vidéo, je m’entraînerai à ne pas avoir honte! J’adore la créativité de l’organisation et il est très important que les bénéfices aident à combattre le virus & rdquor ;.

“Je suis impatient de participer à ce grand événement et de démontrer mes compétences dans cette compétition de haut niveau”, a déclaré Ferro. “J’aime aussi le côté positif qu’il apporte pour aider nos collègues qui en ont besoin”.

Le tournoi aura une donation de 150 000 euros dans les deux tables (ATP et WTA), à partir de laquelle les gagnants pourront décider du montant qu’ils donneront aux joueurs de tennis qui ont le plus de problèmes économiques en ce moment et, en plus, un total de 50 000 euros qui ira entièrement à la réduction l’impact social de la pandémie de Covid-19.

Le Mutua Madrid Open Virtual Pro se déroulera dans le format suivant: 16 participants individuels (ATP et WTA) initialement divisés en quatre groupes. A partir de cette phase de la ligue, se tiendront ceux classés pour les quarts de finale du tournoi, qui se dérouleront pendant quatre jours de compétition.

De plus, parallèlement à la compétition officielle, un tournoi de bienfaisance aura lieu qui opposera certains des principaux créateurs de contenu du territoire de jeu à des joueurs de tennis professionnels afin de lever des fonds pour aider les personnes touchées par Covid-19.

Tous les fans pourront suivre le développement du tournoi via Internet, à la télévision et sur les réseaux sociaux du Mutua Madrid Open avec une production spectaculaire qui mettra en vedette la narration et les commentaires de tous les matchs, ainsi que des programmes d’analyse, des résumés et des interviews avec les gagnants après chaque match.

À ce jour, il y a huit joueurs confirmés: Rafael Nadal, Andy Murray, John Isner, Lucas Pouille, Kiki Bertens, Angelique Kerber, Carla Suárez et Fiona Ferro. L’organisation du Mutua Madrid Open dévoilera prochainement le reste des participants, ainsi que les différentes nouveautés de la compétition.

.