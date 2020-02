Nadal, but numéro 1 à Acapulco

Rafa Nadal s’entraîne déjà à Acapulco en vue de préparer le tournoi, catégorie ATP500 et sur une piste difficile, qui se tiendra la semaine prochaine (du 24 au 29 février) dans la ville mexicaine.

L’Espagnol, qui reprendra la compétition 28 jours après sa chute en quart de finale de l’Open d’Australie contre Dominic Thiem, a options mathématiques pour revenir au numéro 1 mondial au Telcel Mexican Open.

Nadal a déjà remporté ce tournoi aux éditions 2005 et 2013 (tant sur le terrain, puisque le tournoi d’Acapulco a changé la poussière de brique en surface dure à partir de 2014) et Il tentera d’obtenir son premier titre depuis que l’événement se jouait sur du ciment.

AU TROISIÈME, L’EXPIRATION?

Depuis 2014, Nadal a participé à deux éditions du Telcel Mexican Open et aucun n’a réussi à décrocher le titre. Il n’a pas pu l’obtenir en 2017, où après un grand tournoi, il est tombé en finale contre un Sam Querrey qui n’a donné aucune option aux Baléares (3-6 et 6-7).

Il ne pouvait pas non plus être couronné champion en 2019, lorsque le Kyrgios capricieux l’a vaincu en huitièmes de finale serré (6-3 / 6-7 et 6/7). La troisième fois pourrait être le charme des espagnols à Acapulco, tournoi dans lequel Nadal pourrait récupérer le numéro 1 mondial en cas de sortie du champion.

OBJECTIF NUMÉRO 1

325 sont les points qui séparent désormais Rafa Nadal d’un numéro 1 mondial qui a cédé la place à Novak Djokovic.

Le Balkan, conscient de ses faibles revenus dans le classement, reviendra également en compétition la semaine prochaine; dans ce cas, à l’ATP500 de Dubaï (24-29 février).

“Nole ‘jouera à nouveau un tournoi qui l’a déjà vu champion jusqu’à quatre fois (’09 / ’10 / ’11 / ’13) mais qui n’avait pas assisté depuis 2016, où il a dû se retirer en quart de finale contre Feliciano López.

Au cours des 2 dernières années, Djokovic était passé directement de l’Open d’Australie à Indian Wells, sans contester aucun des ATP500 de février. En 2017, il est allé à Acapulco mais a été battu en quarts contre Kyrgios.

LES COMPTES RAFA ET ‘NOLE’

L’élève de Marian Vajda et Goran Ivanisevic dépend de lui pour maintenir le sceptre mondial du tennis. Si vous atteignez les demi-finales de l’événement de Dubaï, vous serez sûr de garder le numéro 1 mondial, faites ce que Rafa fait au Mexique.

En cas de chute du Serbe en quarts ou lors d’un tour précédent, Nadal serait le nouveau numéro 1 mondial si le champion de l’Open Telcel mexicain était proclamé. En résumé, pour que Nadal revienne au numéro 1, il a besoin de gagner à Acapulco et que «Nole» ne passe pas les quarts de finale à Dubaï.

