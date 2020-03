Nadal change de raquette … pour le pan!

Le joueur de tennis espagnol Rafael Nadal, numéro deux mondial, a publié des photos sur les réseaux sociaux dans lesquelles semble cuisiner pour lui et sa femme, suivant les directives de confinement de la maison en raison de l’état d’alarme décrété par le gouvernement espagnol.

25/03/2020 à 14:15

“Aujourd’hui, il est également temps de cuisiner pour moi et ma femme, j’espère que vous allez bien et à la maison en prenant soin de vous.” “Force et beaucoup d’encouragement”, écrit Nadal sur son compte Twitter. Le vainqueur de 19 titres du Grand Chelem a publié divers messages de soutien ces jours-ci ciblant sa légion de fans à travers le monde.

“Je vais bien, à la maison, je fais de l’exercice physique et je suis les ordres et les recommandations des autorités; J’espère que vous allez bien& rdquor;, a écrit la joueuse de tennis majorquine, numéro deux au monde au classement ATP.

Toutes les installations de l’Académie Rafa Nadal de Movistar sont fermées au public, bien que plusieurs étudiants et employés restent confinés à l’intérieur pour éviter la contagion par le coronavirus.

